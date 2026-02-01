freundlich
Crans-Montana

Crans Montana: Weiteres Brandopfer stirbt im Spital.

the victims relatives observe a moment of silence in tribute to the victims after the official commemorative ceremony and the national day of mourning following the deadly fire at the &quot;Le Conste ...
Am Sonntag ist ein weiterer Toter zur Brandkatastrophe in Crans-Montana hinzugekommen.Bild: keystone

Weiteres Brandopfer von Crans-Montana im Spital verstorben

01.02.2026, 13:44

Die Brandkatastrophe von Crans-Montana hat am Samstag ein weiteres Todesopfer gefordert. Ein 18-jähriger Schweizer ist am Samstag in einem Spital in Zürich verstorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 41, wie die Walliser Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilt.

Damit steigt die Zahl der Todesopfer vom Brand in der Bar «Le Constellation» vom 1. Januar auf 41, wie die Walliser Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden keine weiteren Informationen gegeben.

Die Brandkatastrophe im Walliser Ferienort ist eine der schlimmsten Tragödien in der jüngeren Geschichte der Schweiz. Neben den zahlreichen Todesopfern wurden weitere 115 Menschen schwer verletzt. Am 9. Januar fand in Martigny VS ein nationaler Trauertag im Gedenken an die Opfer des Unglücks statt

(sda)

Mehr zu Crans-Montana:

Schweigeminuten in Crans-Montana VS vor Weltcup-Abfahrt

Jugendliche Augenzeugin der Tragödie in Crans-Montana hält am Trauertag emotionale Rede

Video: watson/amber vetter
