Bundesrat Martin Pfister gedenkt Opfer in Crans-Montana

Schweigeminuten in Crans-Montana VS vor Weltcup-Abfahrt

01.02.2026, 11:3501.02.2026, 12:10

Vor dem Start der Weltcup-Abfahrt der Männer in Crans-Montana VS haben Zuschauerinnen und Zuschauer am Sonntag im Zielbereich eine Schweigeminute für die Opfer der Brandkatastrophe abgehalten. Gleichzeitig läuteten die Glocken der Kirchen im Walliser Ferienort.

Vor der Abfahrt würdigten auch Marco Odermatt, Alexis Monney und weitere Skifahrer die Brandopfer. Sie legten auf einem schwarzen Herz im Schnee weisse Rosen nieder, wie ein Video auf dem Instagram-Kanal von SRF Sport zeigt.

Bereits früher am Morgen besuchte Bundesrat Martin Pfister die Gedenkstätte für die Opfer, die wenige hundert Meter vom Ort des Unglücks entfernt, in der Nähe der Kapelle St-Christophe, eingerichtet wurde. Er wurde von seiner Tochter, Nationalratspräsident Pierre-André Page und Frau sowie vom Walliser Staatsrat Christophe Darbellay und seiner Partnerin begleitet.

Swiss Federal Councillor Martin Pfister, right, and his daughter Fabiola stand in silence in front of the memorial for the victims of the deadly fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-M ...
Bundesrat Martin Pfister mit seiner Tochter Fabiola.Bild: keystone

Im trauernden Dorf und vor dem Unglücksort werden immer noch viele Blumen, Kerzen und Nachrichten niedergelegt. Die Treppe, die zur Bar «Le Constellation» führt ist von Holzbrettern verdeckt. Am Mittwoch hatten die italienischen Skifahrerinnen dort einen Blumenstrauss niedergelegt.

Vor einem Monat, am Neujahrstag, kamen bei einer Brandkatastrophe in der Bar 40 Menschen ums Leben und 116 Personen wurden verletzt. (hkl/sda)

Die Brandkatastrophe in Crans-Montana ist einen Monat her – was seitdem geschah
