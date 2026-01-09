recht sonnig
Crans-Montana

Crans-Montana: Das ist der Trauertag in Martigny in Bilder

Das sind die Bilder vom nationalen Trauertag zu Crans-Montana

09.01.2026, 16:3009.01.2026, 16:30
Nina Bürge
Nina Bürge

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana in Martigny VS statt. In der Silvesternacht hat im Walliser Dorf die Bar «Le Constellation» gebrannt.

Bei dem Brand des Lokals sind 40 Personen verstorben, viele davon waren minderjährig. 116 Personen wurden teils schwerverletzt.

Flowers and candles are pictured in tribute to the victims after the fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar and lounge, in Crans-Montana, Switzerland, Sunday, January 4, 2026. 40 persons lost th ...
Bild: keystone

In Crans-Montana wurde eine Gedenkstätte für die Opfer errichtet.

A man writes a message during the official commemorative ceremony and the national day of mourning following the deadly fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-Montana at the Martigny Ex ...
Bild: keystone

Gäste der Trauerfeier legen Blumen zum Gedenken nieder.

An der Trauerfeier nehmen Familien und Freunde der Opfer sowie deren teil, die in Spitälern noch um ihr Leben kämpfen.

Swiss Federal President Guy Parmelin, left, Mathias Reynard, centre, State Councillor and president of the Council of State of the Canton of Valais, and Christophe Darbellay, right, State Councillor o ...
Bild: keystone

Doch auch Politiker sind anwesend. Der Bundespräsident Guy Parmelin, der Präsident des Walliser Staatsrats Mathias Reynard und auch der Präsident von Frankreich Emmanuel Macron sind nach Martigny gereist.

Citizens gather for a minute of silence and the national day of mourning following the deadly fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-Montana, on the Klosterplatz in front of the abbey o ...
Bild: keystone

In der ganzen Schweiz versammeln sich die Menschen um 14 Uhr, um den Kirchenglocken zu lauschen, die eine Minute lang läuten. Und den Opfern des Brandes mit einer Schweigeminute zu gedenken.

Valais police officers attend the official commemorative ceremony and the national day of mourning following the deadly fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-Montana at the Martigny Ex ...
Bild: keystone

Rettungskräfte, wie Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter und Zivilisten, die zu Hilfe geeilt sind, sind an der Trauerfeier anwesend.

epa12638185 White roses are displayed ahead of the start of a national mourning ceremony for the victims of the deadly fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar in Crans-Montana, at the Martigny Ex ...
Bild: keystone

Die Trauerfeier wurde nach Crans-Montana übertragen. Aus Respekt gibt es jedoch keine Bilder davon.

Participants hold flowers during the official commemorative ceremony and the national day of mourning following the deadly fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-Montana at the Martigny ...
Bild: keystone

Die Anwesenden haben beim Eintritt an der Gedenkfeier eine weisse Rose erhalten. Am Ende der Trauerfeier wurden diese in Gedenken an die Opfer an einer Gedenkstätte platziert.

European Parliament President Roberta Metsola signs a condolence book prior to the official commemorative ceremony and the national day of mourning following the deadly fire at the &quot;Le Constellat ...
Bild: keystone

An der Gedenkstätte konnten die Anwesenden in ein Kondolenzbuch schreiben. Dieses lag inmitten riesigen Blumenkränzen auf.

A victim with burned hands and relatives attend during the official commemorative ceremony and the national day of mourning following the deadly fire at the &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-M ...
Bild: keystone

Rund tausend Personen versammelten sich in Martigny, um einander Trost zu geben. Auch Personen, die bei der Katastrophe verletzt wurden, waren in Martigny.

Mathias Reynard, State Councillor and president of the Council of State of the Canton of Valais, smells a white rose, during the official commemorative ceremony and the national day of mourning follow ...
Bild: keystone

In der ganzen Schweiz werden am Nachmittag weitere Gedenkfeiern und Gottesdienste für die Opfer von Crans-Montana stattfinden.

epa12638398 Participants hold each other by the hands during the official commemorative ceremony and the national day of mourning following the deadly fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar in C ...
Bild: keystone

Der Bund hat ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet, damit die Menschen online ihre Nachricht an die Opfer, Angehörigen und Verletzten hinterlassen können.

Mehr zu Crans-Montana:
Themen
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Monatan
1 / 11
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
quelle: keystone / jean-christophe bott
Crans-Montana: Darum haben die Menschen gefilmt und sind nicht geflüchtet
Video: watson
