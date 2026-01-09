Das sind die Bilder vom nationalen Trauertag zu Crans-Montana
Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana in Martigny VS statt. In der Silvesternacht hat im Walliser Dorf die Bar «Le Constellation» gebrannt.
Bei dem Brand des Lokals sind 40 Personen verstorben, viele davon waren minderjährig. 116 Personen wurden teils schwerverletzt.
In Crans-Montana wurde eine Gedenkstätte für die Opfer errichtet.
Gäste der Trauerfeier legen Blumen zum Gedenken nieder.
An der Trauerfeier nehmen Familien und Freunde der Opfer sowie deren teil, die in Spitälern noch um ihr Leben kämpfen.
Doch auch Politiker sind anwesend. Der Bundespräsident Guy Parmelin, der Präsident des Walliser Staatsrats Mathias Reynard und auch der Präsident von Frankreich Emmanuel Macron sind nach Martigny gereist.
In der ganzen Schweiz versammeln sich die Menschen um 14 Uhr, um den Kirchenglocken zu lauschen, die eine Minute lang läuten. Und den Opfern des Brandes mit einer Schweigeminute zu gedenken.
Rettungskräfte, wie Polizisten, Feuerwehrleute, Rettungssanitäter und Zivilisten, die zu Hilfe geeilt sind, sind an der Trauerfeier anwesend.
Die Trauerfeier wurde nach Crans-Montana übertragen. Aus Respekt gibt es jedoch keine Bilder davon.
Die Anwesenden haben beim Eintritt an der Gedenkfeier eine weisse Rose erhalten. Am Ende der Trauerfeier wurden diese in Gedenken an die Opfer an einer Gedenkstätte platziert.
An der Gedenkstätte konnten die Anwesenden in ein Kondolenzbuch schreiben. Dieses lag inmitten riesigen Blumenkränzen auf.
Rund tausend Personen versammelten sich in Martigny, um einander Trost zu geben. Auch Personen, die bei der Katastrophe verletzt wurden, waren in Martigny.
In der ganzen Schweiz werden am Nachmittag weitere Gedenkfeiern und Gottesdienste für die Opfer von Crans-Montana stattfinden.
Der Bund hat ein Online-Kondolenzbuch eingerichtet, damit die Menschen online ihre Nachricht an die Opfer, Angehörigen und Verletzten hinterlassen können.