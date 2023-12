Immer mal wieder ein anderes Flugzeug im Kreisel: Der Kreisel beim Flugplatz Grenchen SO (hier in der Version von 2011). Bild: KEYSTONE

Vom Aargau in die ganze Schweiz – so eroberte der Kreisel die Schweiz

Kreisel sind aus dem Schweizer Autoverkehr nicht mehr wegzudenken. Begonnen hat alles vor fast 40 Jahren in Wettingen, einer Kreuzung mit zu vielen Unfällen und einem England-Urlaub. Das ist die Geschichte des Kreisverkehrs in der Schweiz.

Wie die Geschichte ihren Anfang nahm

1985 wurde in der Schweiz der erste Kreisel gebaut. Er existiert heute noch: vor dem Ratshaus in Wettingen. Zuvor gab es hierzulande nur riesige Kreisel mit rund 100 Metern Durchmesser – in Lausanne, im Neeracherried und in Eglisau.

Strippenzieher war der damalige Wettinger Verkehrsplaner Hans Ruedi Schilling. In der «Aargauer Zeitung» erinnerte er sich vor Jahren, wie alles begann. Er habe den Kreiselboom in der Deutschschweiz ausgelöst: «Genau genommen habe ich den Kreisel nicht erfunden, sondern von den Engländern abgeschaut.» Während Ferien in England hatte Schilling die Verkehrsmassnahme schätzen gelernt. Wettingen war dabei nicht sein erster Versuch: «In den 1970er-Jahren wurde ich für verrückt erklärt, als ich auf der Kreuzung ‹Graströchni› in Schinznach-Dorf einen Kreisel bauen wollte.»

In Wettingen wurde am 8. August 1985 ... bild: google maps

... der erste Kreisel der Schweiz gebaut. Bild: Google Maps

In Wettingen konnte er die Behörden überzeugen. Doch Skepsis blieb, viele Unfälle wurden befürchtet: Oder dass Busse da nicht durchkommen würden. Darum einigte man sich zunächst auf einen Versuchsbetrieb, bei welchem man den Kreisel mit Pfosten absteckte. Das passende Verkehrszeichen wurde gleichzeitig erfunden.

Die Verkehrsteilnehmer gewöhnten sich schnell an den Kreisel. Der Linksvortritt war zwar neu und einige Autos fuhren sehr langsam – aber schwere Unfälle blieben aus. Vier Jahre später wurde der provisorische Kreisel in Wettingen zu einem richtigen umgebaut.

Wie die Kreisel den Aargau eroberten

Mit dem ersten Kreisverkehr in Wettingen war der Auftakt gemacht. Bald kamen in anderen Orten die ersten Kreisel hinzu. Im Jahr 2023 (Stichtag: 1. Oktober) sorgen 254 Kreisel im Kanton Aargau für einen flüssigeren Verkehr. 40 davon liegen auf Gemeindestrassen, der Rest auf Kantonsstrassen.

Die 254 Kreisel verteilen sich auf genau 100 der 198 politischen Gemeinden des Kantons, wobei Gränichen und Wohlenschwil erst seit diesem Jahr zu den Gemeinden mit Kreiseln zählen. Dabei können Kreisel auch wieder verschwinden: So geschehen bei einem Exemplar in Spreitenbach, welcher im Rahmen des Baus der Limmattalbahn wieder entfernt wurde.

Die Entwicklung der Kreisel im Kanton Aargau: Du kannst mit dem Schieber unten selbst zwischen den Jahren pendeln. Beim Klick auf einen Kreisel gibt's mehr Informationen. Quelle: diverse Gemeinden/KANTON AARGAU

Die Kreisel der Schweiz

Nicht nur im Aargau, auch in der restlichen Schweiz nahm der Kreisverkehr ab 1990 seinen Siegeszug in Angriff. Mittlerweile kann man im Kanton Waadt fast in 500 Kreiseln Kreuzungen überwinden, auch Bern weist über 400 aus. Der Kanton Aargau folgt mit seinen 254 Rundbauten auf Rang 6.

Schweizweit sind beim Bundesamt für Landestopografie swisstopo mittlerweile rund 3400 Kreisel erfasst. Die Daten ändern sich laufend. So sieht die Schweizer Kreiselkarte aktuell aus:

Gemeinde mit den meisten und wenigsten Kreiseln

Aber welcher Schweizer Ort ist nun die Kreiselhauptstadt der Schweiz? In 1168 Gemeinden steht mindestens ein Kreisel, also in etwas mehr als der Hälfte der Schweizer Gemeinden:

Kreiselhauptstadt ist dabei keine der Grossstädte Zürich (8 Kreisel), Bern (29), Basel (20) oder Genf (22). In zu städtischem Verkehr sind Kreisel wegen des Platzmangels oft keine sinnvolle Lösung. Mit 47 Kreiseln auf dem Gemeindegebiet hat Sion im Ranking die Nase vorne. Auf den nächsten Plätzen folgen Lausanne (39), Neuenburg (38), Thun (25) und Bulle (32).

Um die ganze Kreisel-Situation noch besser einordnen zu können, nehmen wir die Einwohnerzahl zu Hilfe und konzentrieren uns auf alle Gemeinden, welche mindestens 10'000 Einwohner ausweisen:

Das sind die Schweizer Kreiselhauptstädte in Bezug auf die Einwohner. Bei über 10'000 Einwohnerinnen und Einwohnern hat Payerne VD die höchste Kreisel-Quote:

Blicken wir noch auf die 50 Gemeinden, welche mindestens 20'000 Einwohnerinnen und Einwohner zählen, hier belegt Sion VS den Spitzenplatz knapp vor Bulle FR:

Zürich weist mit einem Kreisel pro 52'000 Einwohner übrigens die tiefste Kreiselquote aus – kein Wunder bei nur acht Kreiseln. Allerdings ist dies immer noch mehr als Davos GR, welches mit über 10'000 Einwohnern die grösste Gemeinde ohne einen einzigen Kreisel ist. Gefolgt wird die Bündner Stadt der Einwohnergrösse nach von den ebenfalls (noch) kreiselfreien Gemeinden Eschenbach SG, Glarus Süd und Schübelbach SZ.

Spezielle Kreisel der Schweiz

Kreisel sind ja nicht nur eine Verkehrsmassnahme, sondern werden dank der freien Fläche in der Mitte auch zum Kunstobjekt. Einige präsentieren sich dabei seit Jahren gleich, andere wechseln immer mal wieder das Motiv. So wie hier beispielsweise der Kreisel in Buchs ZH bei der Amag:

Kreisel in Buchs ZH. Bild: comments://779234501/106221

Andere Kunstwerke verbinden gar zwei Kreisel, so wie hier im luzernischen Root:

Das Kreiselkunstwerk Tension-Energy, das die beiden Kreisel K17 und D4 an der Hauptstrasse zwischen Root und Ebikon verbindet. bild: watson-user Zeit_Genosse

Welcher Kreisel ist für dich der schönste? Schreib es uns (am besten mit Foto) in die Kommentare!

Wir haben hier noch ein bisschen Inspiration: Vor einigen Jahren suchten wir die schönsten Kreiselkunstwerke der Schweiz. Aber wir sind sicher, da geht noch mehr ...