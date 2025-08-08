sonnig22°
Neuzulassungen von Autos nehmen zu – Verbrenner verlieren an Boden

Der Bestand an Autos nimmt in der Schweiz jährlich um 50&#039;000 Fahrzeuge zu. (Archivbild)
In der Schweiz werden immer weniger Verbrenner-Autos angemeldet.Bild: AP

Mehr neue Autos auf den Schweizer Strassen im Juli – doch Verbrenner werden immer seltener

08.08.2025, 11:2308.08.2025, 11:23
Die Anzahl an neu zugelassenen Fahrzeugen ist im Juli in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Mit gut 28'500 schweizweit neu in Verkehr gesetzten Strassenmotorfahrzeugen lag der Wert um 4 Prozent über dem Vorjahr.

Bei der grössten Fahrzeuggruppe, den Personenwagen, lag das Plus bei 2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Dabei wurden 15 Prozent weniger Benziner in Verkehr gesetzt und 19 Prozent weniger Diesel-Fahrzeuge.

Dafür legten die Antriebstypen normal-hybrid, plug-in-hybrid und elektrisch deutlich zu – die Plug-in-Hybride sogar um 50 Prozent.

Minimal rückläufig mit -1 Prozent war die Zahl der neu in Verkehr gesetzten Lastwagen. Dort legten die leichten Sachentransport-Fahrzeuge leicht zu, während die schweren Fahrzeuge über 3,5 Tonnen deutlich einbrachen.

Kumuliert von Januar bis Juli wurden 4 Prozent weniger Fahrzeuge neu in Verkehr gesetzt als im Vorjahr.

(leo/sda/awp)

Tesla Model S und Model X sind in Europa praktisch tot
