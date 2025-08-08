In der Schweiz werden immer weniger Verbrenner-Autos angemeldet. Bild: AP

Mehr neue Autos auf den Schweizer Strassen im Juli – doch Verbrenner werden immer seltener

Mehr «Schweiz»

Die Anzahl an neu zugelassenen Fahrzeugen ist im Juli in der Schweiz gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Mit gut 28'500 schweizweit neu in Verkehr gesetzten Strassenmotorfahrzeugen lag der Wert um 4 Prozent über dem Vorjahr.

Bei der grössten Fahrzeuggruppe, den Personenwagen, lag das Plus bei 2 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Dabei wurden 15 Prozent weniger Benziner in Verkehr gesetzt und 19 Prozent weniger Diesel-Fahrzeuge.

Dafür legten die Antriebstypen normal-hybrid, plug-in-hybrid und elektrisch deutlich zu – die Plug-in-Hybride sogar um 50 Prozent.

Minimal rückläufig mit -1 Prozent war die Zahl der neu in Verkehr gesetzten Lastwagen. Dort legten die leichten Sachentransport-Fahrzeuge leicht zu, während die schweren Fahrzeuge über 3,5 Tonnen deutlich einbrachen.

Kumuliert von Januar bis Juli wurden 4 Prozent weniger Fahrzeuge neu in Verkehr gesetzt als im Vorjahr.

(leo/sda/awp)