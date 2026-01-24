freundlich
Crans-Montana: Italien holt Botschafter wegen Moretti-Freilassung zurück

Wegen Moretti-Freilassung: Italien zieht Botschafter aus der Schweiz ab

24.01.2026, 11:5224.01.2026, 11:52

Italiens Regierung protestiert gegen den Entscheid des Walliser Zwangsmassnahmengerichts, den Besitzer der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Sie beorderte den italienischen Botschafter in der Schweiz nach Rom zurück.

Der Entscheid des Gerichts stelle eine schwere Beleidigung und einen weiteren Schmerz für die Familien der Opfer dar, heisst es in einer Mitteilung der Regierung vom Samstag. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und Aussenminister Antonio Tajani hätten deshalb den Botschafter Gian Lorenzo Cornado nach Rom zurückgerufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Das Walliser Zwangsmassnahmengericht hatte am Freitag beschlossen, Jacques Moretti gegen eine Kaution von 200'000 Franken freizulassen. Meloni hatte ihren Unmut bereits unmittelbar nach dem Gerichtsentscheid via soziale Medien heftig kundgetan.

Die Bar «Le Constellation» in Crans-Montana war in der Neujahrsnacht in Brand geraten. Dabei kamen 40 Menschen ums Leben, 116 wurden verletzt. Zahlreiche Opfer und Verletzte stammen aus Italien. (sda)

Mehr zum Thema:

Jacques Moretti soll auf freiem Fuss sein
Ex-Mitarbeiterin von Bar in Crans-Montana erhebt schwere Vorwürfe
Ex-Mitarbeiterin von Bar in Crans-Montana erhebt schwere Vorwürfe
«Es gibt keine Worte, um diesen Horror zu beschreiben» – Augenzeugin berichtet vom Unglück in Crans-Montana
