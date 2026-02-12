Der Sexreport 2025 zeigt: So unterschiedlich befriedigt sich die Schweiz

In den Schweizer Schlafzimmern wird nicht bloss gekuschelt. Bild: Shutterstock

Die Schweiz scheint im Schlafzimmer längst nicht mehr so zurückhaltend zu sein, wie man vielleicht denken könnte. Denn der Sexreport 2025 von galaxus.ch zeigt nicht nur die beliebtesten Sextoys des Landes, sondern auch wie unterschiedlich sich die Schweiz befriedigt.

Der Vibrator ist – was Sextoys anbelagt – seit 2018 unangefochten der Verkaufsschlager schlechthin im Land. Auf Platz 2 folgt der Masturbator, sozusagen das Pendant für Männer. Nach dem Fall aus den Top 5 im Jahr 2024 schafften es die Bondage-Artikel 2025 zurück auf Rang 3 der Bestseller. Einen leichten Aufwärtstrend zeigen die Analtoys.

Am versextesten sind gemäss den Galaxus-Verkaufszahlen die Zürcherinnen und Zürcher. Sie kauften im letzten Jahr im Verhältnis zur Bevölkerungszahl am häufigsten im Erotiksortiment des Onlinehändlers ein. Dahinter folgen Zug, Obwalden und Aargau.

Interessant ist, welche Sextoys in den einzelnen Kantonen besonders beliebt sind. So ist Zürich ziemlich analfixiert: In den Briefkästen des Kantons Zürich landeten 2025 anteilsmässig am meisten Analduschen und am zweitmeisten Analtoys (nach Obwalden). Das könnte erklären, wieso die Zürcherinnen und Zürcher auch am meisten Gleitgel bestellen.

In anderen Teilen der Schweiz scheint die Nachfrage eher auf andere Spielzeuge fokussiert zu sein. In Appenzell Innerrhoden und Obwalden sind vor allem BDSM‑Artikel gefragt und im Aargau werden überdurchschnittlich viele Vibratoren gekauft, während in Zug und Nidwalden anteilsmässig die meisten Penisringe im Warenkorb landen.

Nur jede zehnte Erotik-Bestellung kam 2025 von Personen unter 25 Jahren. Die Tendenz ist aber leicht steigend, doch es braucht wohl etwas mehr Erfahrung im Bett für Erotikspielzeuge. Je ein Drittel der Sextoys und Erotikhilfsmittel ging nämlich an 25- bis 34-Jährige sowie 35- bis 44-Jährige.

Weiter zeigt sich, dass Männer deutlich häufiger Sexspielzeuge einkaufen als Frauen. 70 Prozent der Bestellungen in der Kategorie Erotik-Produkte gehen auf das Konto der männlichen Kundschaft. Nur drei von zehn Strapsen und vier von zehn Dessous bestellten 2025 Kundinnen – obwohl ein Grossteil dieser Sortimente eine weibliche Zielgruppe ansprechen soll. Den höchsten weiblichen Kaufanteil verzeichnen mit 54 Prozent Vibratoren vor Erotikspielen mit 40 Prozent.

Spielzeug für den Penis kaufen Männer hingegen fast ausschliesslich selbst. 95 Prozent der Masturbatoren, Peniskäfige, Penisplugs und Penispumpen haben letztes Jahr Männer bestellt. Bei Penisringen sind es 90 Prozent. (pre)