Das ist die umweltfreundlichste Gemeinde

Das Wahrzeichen unserer nachhaltigsten Gemeinde: die frühbarocke St.-Antonius-Kapelle. Bild: Andreas Peter

Solarenergie, E-Autos, Heizungen: So nachhaltig ist dein Wohnort

In welcher Gemeinde leben die Einwohnerinnen und Einwohner am nachhaltigsten? Wir haben die Daten für Elektromobilität, Solarenergie und den Ausbaustandard bei erneuerbaren Heizsystemen ausgewertet.

Elektroautos, Solarenergie und erneuerbare Heizsysteme: Diese drei Themen beschäftigen die Schweiz immer intensiver. Doch wie weit sind die Einwohnerinnen und Einwohner aller Gemeinden der Schweiz in diesen Gebieten und somit auch bei der Transformation zu einem nachhaltigen Leben?

Der «Energie Reporter» liefert monatlich die aktuellen Daten zu den drei erwähnten Themen (siehe Infobox für Details).

Solarenergie

Bei der Solarenergie wird berechnet, wie viel des realisierbaren Solar-Potentials auf Dachflächen bereits für die Stromproduktion genutzt wird.



Berücksichtigt wurden hier alle registrierten Photovoltaik-Anlagen. Für die Berechnung des wirtschaftlich sowie technisch realisierbaren Potenzials wurden Dachflächen berücksichtigt, welche grösser als 10 m2 sind und mindestens «gut» geeignet sind für die Solarstrom-Produktion. Fassadenflächen wurden nicht berücksichtigt.

Die Gemeinde mit dem höchsten Anteil genutzten Solarstrom-Potentials ist Onnens im Waadtland. Der Ort mit rund 500 Einwohnern am Genfersee hat sagenhafte 69 Prozent ausgenutzt. Nur 14 Gemeinden der Schweiz nutzen aktuell allerdings mehr als 20 Prozent des Potenzials.

Top-10-Gemeinden:

Onnens VD: 69,0% Clarmont VD: 48,2% Sévaz FR: 38,8% Vinzel VD: 27,1% Felsberg GR: 25,9% Evionnaz VS: 25,7% Courgenay JU: 25,2% Orzens VD: 24,4% Neuendorf SO: 22,3% Russin GE: 21,3%

Flop-10-Gemeinden:

Bedretto TI, Bosco/Gurin TI, Hospental UR, Linescio TI, Rossa GR, Zwischbergen VS: 0,0% Göschenen UR: 0,05% Andermatt UR: 0,06% Guttannen BE: 0,07% Finhaut VS: 0,08% Silvaplana GR, Täsch VS: 0,09% Leukerbad VS: 1,0% Binn VS: 1,4% Unterschächen UR: 0,17% Randa VS: 0,23%

Elektro-Autos

Bei den Elektroautos holt sich Bannwil BE den Spitzenplatz. Allerdings hängt dies mit dem Standort von Carvolution zusammen. Dahinter folgen die autofreien Saas-Fee und Zermatt mit ebenfalls über acht Prozent Elektroautos.



Auffallend auch: In 51 Gemeinden sind gemäss den Angaben von Ende April 2022 keine Elektroautos gemeldet. Ort handelt es sich dabei um kleine, abgelegene Ortschaften wie Zwischbergen VS, Furna GR oder Soubey JU.

Top-10-Gemeinden:

Bannwil BE: 11,5% Saas-Fee VS: 9,5% Zermatt: VS: 8,1% Bettwil AG: 6,8% Bremblens VD: 6,5% Risch ZG: 6,1% Arnex-sur-Nyon VD: 5,9% Dully VD: 5,7% Cham ZG: 5,6% Vico Morcote TI: 5,5%

Flop-Gemeinden:

In diesen 51 Gemeinden ist kein Elektroauto gemeldet (alphabetische Reihenfolge):

Albinen VS, Berken BE, Binn VS, Buseno GR, Busswil bei Melchnau BE, Campo (Vallemaggia) TI, Cerentino TI, Conters im Prättigau GR, Démoret VD, Eisten VS, Embd VS, Enges NE, Epsach BE, Ferrera GR, Flerden GR, Furna GR, Habkern BE, Homberg BE, Illgau SZ, Inden VS, Isenthal UR, Kammersrohr SO, La Chaux-des-Breuleux JU, Lavertezzo TI, Le Cerneux-Péquignot NE, Les Verrières NE, Linescio TI, Lütschental BE, Mauraz VD, Meienried BE, Mirchel BE, Oberthal BE, Oeschenbach BE, Prévondavaux FR, Rebévelier BE, Riemenstalden SZ, Rothenbrunnen GR, Rumendingen BE, Rüti bei Lyssach BE, Saxeten BE, Schwarzhäusern BE, Seehof BE, Soubey JU, Spiringen UR, Teuffenthal BE, Törbel VS, Unterschächen UR, Villars-le-Comte VD, Villarsel-sur-Marly FR, Wachseldorn BE, Zwischbergen VS.

Erneuerbare Heizquellen

Der letzte Punkt: erneuerbare Heizungsquellen. Zu diesen zählen alle erneuerbaren Energie-/Wärmequellen wie Luft, Erdwärme, Wasser, Abwärme, Holz oder Sonne. Als nicht erneuerbar gelten Gas, Heizöl und elektrische Heizsysteme.

Hier gilt zu beachten, dass nicht bei allen Gebäuden ein Heizsystem dokumentiert ist. Fast 500 der 2144 Gemeinden haben weniger als 80 Prozent ihrer Gebäude dokumentiert. Der «Energie Reporter» verzichtet darum auf einen Wert bei diesen Gemeinden. Damit wir vergleichen können, haben wir alle Gemeinden berücksichtigt, aber auch eine zusätzliche Rangliste mit allen Gemeinden mit genügend Daten erstellt.

Von den Gemeinden mit mindestens 80 Prozent dokumentierten Gebäuden liegt Furna GR mit fast 90 Prozent an der Spitze. Auf dem Podest folgen Romoos LU und Würenlingen AG. Auch hier zeigt sich: In abgelegeneren Gebieten wird vermehrt auf nachhaltige Energiequellen gesetzt. Die tiefste Quote weist mit 3,4 Prozent erneuerbaren Heizsystemen Genf aus.

Top-10-Gemeinden:

(nur Gemeinden mit über 80 % der Gebäude dokumentiert)

Furna GR: 90,0% Romoos LU: 87,3% Würenlingen AG: 86,6% Muntogna da Schons GR: 84,9% Zillis-Reischen GR: 83,3% Medel (Lucmagn) GR: 81,9% Unterschächen UR: 81,7% Safiental GR: 81,5% Buseno GR: 78,7% Fideris GR: 77,9%

Flop-10-Gemeinden:

Genf GE: 3,4% St.Moritz GR: 3,6% Rivaz VD: 4,0% Carouge GE: 4,3% Chavannes-près-Renens VD: 4,9% Yverdon-les-Bains VD: 5,6% Hauterive NE: 5,6% Saint-Saphorin (Lavaux) VD: 5,7% Perly-Certoux GE: 5,9% Chêne-Bourg GE: 6,5%

Das ist die umweltfreundlichste Gemeinde

Um die umweltfreundlichste Gemeinde aufgrund der oben genannten Kriterien zu bestimmen, berechnen wir die Durchschnittsplatzierung aus den drei Kategorien.

Der Blick auf Altbüron. Bild: Andreas Peter

Den obersten Platz auf dem Treppchen sichert sich so Altbüron LU (Solarenergie Rang 20, Elektroauto Rang 36, erneuerbare Heizungen Rang 175). Der Ort im Wahlkreis Willisau mit rund 900 Einwohnern sichert sich den Spitzenplatz vor Geltwil AG und Schongau LU.

Top-10-Gemeinden:

(Rangierung nach Durchschnittsrang der drei Kriterien)

Altbüron LU: 77 Geltwil AG: 110 Schongau LU: 128 Bennwil BL: 136 Unterramsern SO: 143 Nusshof BL: 144 Knonau ZH: 149 Oberkirch LU: 152 Muntogna da Schons GR: 155 Bourrignon JU: 157

Flop-10-Gemeinden:

Madulain GR: 2053 Chippis VS: 2045 Mauraz VD: 2030 Zwischbergen VS: 2020 Leysin VD: 2000 Avully GE: 1994 Rivaz VD: 1992 Ependes VD: 1965 Neuenhof AG: 1962 Hospental UR: 1961