Yvonne Bürgin wird neue Präsidentin der Mitte-Fraktion

Mehr «Schweiz»

Die Zürcher Mitte-Nationalrätin Yvonne Bürgin ist am Dienstag zur neuen Fraktionspräsidentin gewählt worden. Sie tritt die Nachfolge von Philipp Matthias Bregy (Mitte/VS) an.

Yvonne Bürgin wird zur neuen Präsidentin der Mitte-Partei. Bild: keystone

Bürgin wurde 2023 in den Nationalrat gewählt. Von 2013 bis 2023 war sie Mitglied des Zürcher Kantonsrats, den sie 2018/2019 präsidierte. Von 2019 bis 2023 leitete sie die Mitte-Fraktion des Zürcher Kantonsrates. Seit 2021 ist sie Vizepräsidentin der Mitte Schweiz und seit 2022 Präsidentin der Gemeinde Rüti.

Die Findungskommission unter der Leitung der Nidwaldner Nationalrätin Regina Durrer-Knobel bedanke sich auch bei der Zürcher Nationalrätin Maya Bally für ihre Kandidatur und ihren Einsatz für die Mitte-Fraktion, hiess es in der Mitteilung weiter.

Die Mitte-Fraktion brauchte eine neue Präsidentin, weil Amtsinhaber Philipp Matthias Bregy zum neuen Mitte-Parteipräsidenten gewählt wurde. (sda)