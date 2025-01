Bündner Regierungspräsident Caduff erwägt Bundesratskandidatur

Der Mitte-Politiker stammt aus Lumnezia GR und amtet seit 2019 als Regierungsrat in Graubünden. Dieses Jahr präsidiert er das Gremium. Seit 2004 ist er politisch aktiv – zunächst als Präsident der CVP Lumnezia, später als Grossrat und schliesslich als Fraktionspräsident. (sda)

