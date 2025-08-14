freundlich30°
Nationalrätin Yvonne Bürgin kandidiert für Mitte-Fraktionspräsidium

Yvonne Buergin, Mitte-ZH, spricht zur Ruestungsdebatte, an der Sommersession der Eidgenoessischen Raete, am Donnerstag, 5. Juni 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Noch bis 2023 wär die Politikerin Mitglied des Zürcher Kantonsparlaments.Bild: keystone

14.08.2025, 14:29
Die Zürcher Nationalrätin Yvonne Bürgin kandidiert für das Präsidium der Mitte-Bundeshausfraktion. Sie hatte bereits früher Interesse an dem Amt bekundet.

«Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen für eine starke Mitte, die Brücken baut und unser Land zusammenhält», liess sich Yvonne Bürgin in einer Mitteilung der Mitte Kanton Zürich vom Donnerstag zitieren. Sie ist seit 2021 Vizepräsidentin der Mitte Schweiz.

Bis 2023 war die 54-Jährige Mitglied des Zürcher Kantonsparlament. Als Präsidentin des Kantonsrats 2019/2020 sowie der Mitte-Fraktion im Kantonsparlament habe Bürgin ihre Führungsqualitäten und ihre Fähigkeit zur Bündnisbildung unter Beweis stellen können, schrieb die Mitte Zürich.

2023 wurde sie in den Nationalrat gewählt. Derzeit arbeitet sie in der Finanzkommission mit. Bürgin ist ausserdem Gemeindepräsidentin in ihrem Wohnort Rüti im Zürcher Oberland und arbeitet im familieneigenen KMU-Betrieb mit.

Bürgin hatte ihr Interesse am Fraktionspräsidium bereits im Frühling bekundet, als die Partei nach Kandidaturen für ihr Präsidium suchte. Damals ging es darum, die Nachfolge des zurückgetretenen Parteipräsidenten Gerhard Pfister zur regeln.

Die Mitte-Fraktion braucht eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten, weil der Amtsinhaber Philipp Matthias Bregy zum neuen Mitte-Parteipräsidenten gewählt wurde. Noch bis zum (morgigen) Freitag können Kandidaturen für das Fraktionspräsidium eingereicht werden. (sda)

Auf Facebook teilenAuf X teilen
