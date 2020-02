Schweiz

Swisscom Störung: Internet funktioniert Schweizweit nicht



Massive Störungen im Swisscom-Netz ++ Auch Notrufnummern waren wieder betroffen

Bei der Swisscom ist es am späten Dienstagabend zu massiven Problemen gekommen. Betroffen waren weite Teile der Schweiz, auch die Notrufnummern 117 (Polizei) und 144 (Ambulanz) funktionierten nicht. Die jüngsten Störungen traten aufgrund von Wartungsarbeiten bereits am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf.

Aktuell besteht eine Störung bei den internetbasierten Diensten. Unsere Techniker arbeiten daran, die Störungen zu beheben. Wie lange dies dauern wird, kann momentan noch nicht gesagt werden. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. — Swisscom (@Swisscom_de) February 11, 2020

Die Wartungsarbeiten seien aber mittlerweile rückgängig gemacht worden, was zur Erholung der IT-Systeme geführt habe. Laut Swisscom überwachen Spezialisten derzeit den Fortschritt in den Systemen und würden gegebenenfalls noch punktuell eingreifen. Im Laufe des Mittwoch will das Unternehmen weitere Details zu dem Vorfall bekanntgeben.

Auch viele watson-User waren von Internetausfällen betroffen, auch das 4G-Netz, das Festnetz und Swisscom-TV funktionierten nicht einwandfrei.

Ausfall der Notrufnummern

Zahlreiche Polizeidienststellen und Sanitätsdienste meldeten im Verlaufe der Nacht, dass die Notrufe ausgefallen seien und Hilferufe über Handynummern abgesetzt werden müssten. Von dem Unterbruch in der Kommunikation waren beispielsweise der Kanton Basel-Landschaft und die Städte Basel, Winterthur ZH sowie St. Gallen betroffen. Die Polizei Basel-Landschaft erklärte obendrein, dass die App Alertswiss ebenfalls nicht funktionierte.

ACHTUNG: Grossflächiger #Ausfall der Swisscom-Telefonie. #Notrufe 118 (Feuerwehr) und 144 (Sanität) ausser Betrieb! Notfälle über folgende Nummern absetzen: 079 343 70 19 oder 079 402 18 81. Dauer der Störung unbekannt. Weitere Infos folgen. ^sc pic.twitter.com/0OGognuajA — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) February 11, 2020

Nach rund anderthalb Stunden funktionierten die Notrufnummern aber vielerorts wieder, wie zahlreiche Polizeidienststellen ebenfalls über Twitter am Mittwochmorgen mitteilten.

#Entwarnung: Die Swisscom-Telefoniestörung ist behoben. Unsere #Einsatzleitzentrale ist über die Notrufnummern 144 (#Sanität) und 118 (#Feuerwehr) wieder uneingeschränkt erreichbar. Die personelle Besetzung der Feuerwehr-Depots im Kanton Zürich wird wieder abgebaut. ^sc pic.twitter.com/xquaUIMTlu — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) February 11, 2020

Von Schutz & Rettung in Zürich hiess es, dass das Problem bei Swisscom liege. Die Swisscom-Telefonie sei ausgefallen, twitterte die Organisation in der Nacht auf Mittwoch. Von Radio Phoenix kam zudem die Mitteilung, dass technische Störungen aufgrund des Internetausfalls bei Swisscom vorlägen

Bereits im Januar hatten Störungen auf dem Swisscom-Netz die Notfallnummern in weiten Teilen der Schweiz lahmgelegt.

Auf Twitter melden sich viele Swisscom-Kunden und beklagen sich über den Internetausfall.

Reaktionen auf Twitter

Wir haben aktuell Technische Störungen wegen Internetausfall bei #swisscom — Radio Phoenix (@PhoenixLuzern) February 11, 2020

@Swisscom_de wollt Ihr die Geburtenrate erhöhen? Oder wieso geht bei euch wieder mal gar nichts?? — Oliver Heeb (@Coziro1) February 11, 2020

Kann den Artikel leider nicht lesen, da #swisscom-Kunde. Nur Twitter läuft. — Jing (@jaing13) February 11, 2020

Na super, @Swisscom_de, da freut man sich seinen Abend entspannt ausklingen zu lassen, und dann entfällt das Internet aufgrund einer #störung. — Angidiac (@Weltkugel18) February 11, 2020

Der Trick

Einige User melden, dass sich das Problem durch das manuelle Ändern von Google DNS am Router beheben lässt. Man muss demnach «8.8.8.8» eingeben:

Auch von der @Swisscom_de Störung betroffen?



Ändern (setzen) von Google DNS am Router kann das Problem "beheben". pic.twitter.com/3eAyagmy4q — Bilgin Alijevic (@BilginAlijevic) February 11, 2020

1. Browser öffnen

2. 192.168.1.1 eingeben

3. Einloggen

4. Expertenmodus

5. Netzwerkeinstellungen auf DNS Server

6. Ändert den Swisscom DNS Server auf den von Google (8.8.8.8)

7. Internet läuft wieder

#swisscom #support @Swisscom_de pic.twitter.com/H7Z4motDI4 — JonnyDrama (@Jdrama_x) February 11, 2020

Hey der DNS trick scheint ja zu funktionieren. Kann man das auch per Handy machen oder nur am pc? — Marzly (@MarzlyM) February 11, 2020

