Grünes Licht für den Halbstundentakt auf der Strecke Luzern-Engelberg

Mehr «Schweiz»

Die Zentralbahn kann im Dezember 2026 den Halbstundentakt zwischen Luzern und Engelberg einführen. Sie erhielt die Genehmigung für den dafür nötigen Bau der Doppelspur Staldifeld in Oberdorf NW.

Ende März sollen die Vorarbeiten dafür beginnen, wie das Transportunternehmen in einer Mitteilung vom Freitag schrieb. Das Bundesamt für Verkehr genehmigte die Baute gemäss Mitteilung mit einer entsprechenden Verfügung. Der betreffende Abschnitt ist 800 Meter lang.

Nebst der Doppelspur plant die Zentralbahn im Herbst weitere Bauarbeiten zwischen Stansstad und Engelberg. Darunter ist etwa die Teilsanierung des Tunnels Engelberg. Aufgrund der verschiedenen Arbeiten ist die Strecke Stansstad-Engelberg vom 7. September bis zum 18. Oktober gesperrt. Der Abschnitt zwischen Wolfenschiessen und Engelberg bleibt bis 1. November geschlossen. Statt der Bahn werden Ersatzbusse verkehren. (sda)