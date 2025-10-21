trüb und nass12°
DE | FR
burger
Digital
Online-Sicherheit

Polizei verhaftet Kriminelle, die Millionen mit Telefonbetrug nerven

Mit 40'000 SIM-Karten haben Kriminelle europaweit ihre Opfer betrogen. (Bild: Europol)
Mit 40'000 SIM-Karten haben Kriminelle europaweit ihre Opfer betrogen. (Bild: Europol)

Hier siehst du, wie die Polizei Telefonbetrüger hochnimmt, die dich mit Fakeanrufen nerven

21.10.2025, 17:2922.10.2025, 08:43
Oliver Wietlisbach
Oliver Wietlisbach

Am 10. Oktober stürmten Strafermittler ein Gebäude in Lettland. Wie nun bekannt wurde, befand sich darin die IT-Infrastruktur eines Betrügerrings, der europaweit für mehrere Tausend Fälle von Cyberbetrug verantwortlich ist. Den Kriminellen könne ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Millionen Franken zugeordnet werden, heisst es in einem Europol-Bericht. Die meisten Betrugsopfer befinden sich in Österreich.

Die internationalen Strafverfolgungsbehörden nahmen im Rahmen der Operation SIMCARTEL sieben Personen fest und beschlagnahmten mehrere Server sowie 1200 SIM-Box-Geräte, die für diverse Cyberbetrugsmaschen mit 40'000 SIM-Karten betrieben wurden. Darüber haben andere Kriminelle, die diesen Onlinedienst mieten konnten, betrügerische Anrufe getätigt und Fake-Accounts bei Webservices erstellt.

Operation SIMCARTEL: Europol schnappt Betrügerring

Die Polizei stürmt die Räume eines kriminellen Netzwerks in Lettland und beschlagnahmt 40'000 SIM-Karten.Video: youtube/ Valsts policija

Vielzahl schwerer Straftaten

«Das kriminelle Netzwerk und seine Infrastruktur waren technisch hoch entwickelt», schreibt Europol. Die Betrüger stellten ihre IT-Infrastruktur über eine nun lahmgelegte Website weltweit anderen Kriminellen für Cyberbetrug zur Verfügung. Die Rede ist daher von Cybercrime-as-a-service. Konkret bedeutet dies, dass andere Kriminelle diesen SIM-Box-Dienst «für eine breite Palette von Cyberkriminalität sowie für andere Straftaten» abonnieren konnten, wobei ihre Identität verschleiert blieb.

Hunderttausende SIM-Karten wurden beschlagnahmt.
Hunderttausende SIM-Karten wurden beschlagnahmt.

Weltweit nutzten Kriminelle diesen kriminellen Service für Online-Anlagebetrug, Betrug auf Online-Marktplätzen sowie für den bekannten Enkeltrick oder die lästigen Fake-Polizei-Anrufe. Die nun beschlagnahmte IT-Infrastruktur ermöglichte auch Smishing-Kampagnen (Phishing via SMS), Fake-Webshops und gefälschte Banken-Websites.

Der Online-Dienst der Kriminellen half anderen Kriminellen, ihre Identität und ihren Standort zu verbergen. Der Dienst begünstigte daher laut Europol auch Straftaten wie Erpressung, Schleusung von Migranten und die Verbreitung von Material über den sexuellen Missbrauch von Kindern.

«Der von dem kriminellen Netzwerk geschaffene Onlinedienst bot Telefonnummern an, die auf Personen aus über 80 Ländern registriert waren, um sie für kriminelle Aktivitäten zu verwenden. Dies erlaubte es den Tätern, gefälschte Konten für Social-Media- und Kommunikationsplattformen einzurichten, die anschliessend bei Cyberkriminalität eingesetzt wurden, wobei die wahre Identität und der Standort der Straftäter verschleiert wurden.»
Europol

Fast 50 Millionen Fake-Konten

Mehr als 49 Millionen Fake-Konten seien «auf der Grundlage der von den Verdächtigen angebotenen illegalen Dienstleistung erstellt» worden. Das wahre Ausmass dieses Cyberbetrug-Rings werde derzeit aber noch untersucht, heisst es weiter.

Klar ist hingegen: Das nun zerschlagene kriminelle Netzwerk unternahm erhebliche Anstrengungen, um seinen Kunden einen professionellen Service anzubieten. So wurden Tausende SIM-Karten in fast 80 Ländern beschafft, um sie an andere kriminelle Organisationen zu vermieten.

Auch vier Luxusautos und knapp 700'000 Franken wurden von der Polizei beschlagnahmt.
Auch vier Luxusautos und knapp 700'000 Franken wurden von der Polizei beschlagnahmt.bild: europol

An der Europol-Aktion waren Ermittlungsgruppen aus Österreich, Estland und Lettland sowie Finnland beteiligt.

Ein Ende werden betrügerische Anrufe damit aber nicht haben. Es gibt andere kriminelle Netzwerke, die sich auf Crime-as-a-Service spezialisiert haben.

Das steckt hinter den merkwürdigen Post-SMS, die Tausende Schweizer erhalten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
28 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
ch.vogel
21.10.2025 18:06registriert Mai 2014
Spannende Sache.

Aber ich frage mich, wie aufwändig es wirklich war, dieses Büro zu finden.

Die erwähnten 1280 SIM-Boxen in dem Regal rufen ja tagtäglich automatisch hunderte von Nummern an und der ganze Netzverkehr dafür geht ja wohl über die nächstgelegenen Mobilfunkantennen.

Für Netzbetreiber sollte es doch relativ einfach sein, nach solchen Mustern zu filtern (riesige Anzahl unterschiedliche gewählte Nummern, praktisch keine Leerlaufzeit, Endgerät bewegt sich nicht, ...) und den Standort recht genau zu triangulieren?
973
Melden
Zum Kommentar
avatar
Markus Maag
21.10.2025 18:16registriert Mai 2024
Bravo! Vielen Dank! Weiter so!
610
Melden
Zum Kommentar
avatar
heynei
21.10.2025 17:59registriert Juni 2023
Geili Siächä. Die machen ihre Arbeit.
522
Melden
Zum Kommentar
28
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
SVP-Glarner ist Schulpräsident und sieht sich mit mehreren Ausfällen konfrontiert
4
Warum Kaiser Trump nackt ist
5
Wir haben den chinesischen Tesla getestet und sind begeistert
Meistgeteilt
1
Russland beschiesst Kiew mit Raketen +++ Ukraine greift russische Rüstungsfabrik an
2
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
3
«Mir ist Wien eingefallen»: Publikumsjoker liegt falsch und trotzdem richtig – und du?
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Flughafen Zürich führt neue Winterflüge ein – an diese 3 Orte
Erkennst du die KI-Fotos? Wer weniger als 6 von 9 erkennt, muss in die Fake-News-Nachhilfe
Im letzten KI-Bilderquiz durchgefallen? Dann hast du nun eine weitere Chance, zu beweisen, dass du von einer Künstlichen Intelligenz erstellte Fotos erkennst.
Mit den KI-Bildgeneratoren von Google, OpenAI und Co. können selbst Laien beliebige Bilder spielend leicht erstellen. Eine kurze Textbeschreibung wie «Erstelle ein Foto eines fünfjährigen Jungen, der mit einem Plastik-Schlitten über eine Schanze springt» liefert nach wenigen Sekunden dieses KI-generierte Bild.
Zur Story