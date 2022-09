Das grosse Strom-Einmaleins: Alles, was du zur Energie aus der Dose wissen musst

Das grosse Strom-Einmaleins: Alles, was du zur Energie aus der Dose wissen musst

Die Kilowattstunde ist eine Einheit für Energie. Sie ist abhängig von der Leistung (Watt) und der Zeit (Stunden). Kilo steht für 1000. Ein Beispiel: Ein professioneller Föhn verfügt über eine Leistung von 2000 Watt – oder eben über 2 Kilowatt. Lassen wir ihn eine halbe Stunde in Betrieb, benötigt das eine Kilowattstunde (2*0.5= 1) Energie.

Übrigens: Die 1260 kWh Strom für 42 Tage Weihnachtsbeleuchtung an der Bahnhofstrasse oder 7000 Kilometer mit dem Elektroauto verbraucht die Flutlichtanlage im Stadion Letzigrund während eines Fussballspiels . Zumindest mit der Aussage, dass das Abschalten von Lucy Symbolpolitik wäre, liegt Glarner also nicht komplett daneben.

Die gut ein Kilometer lange Weihnachtsbeleuchtung Lucy an der Zürcher Bahnhofstrasse verbraucht laut Hersteller pro Saison, respektive in sechs Wochen, rund 1260 Kilowattstunden (kWh) . Zum Vergleich: Angenommen ein Tesla verbraucht rund 18,5 kWh auf 100 Kilometer (abhängig vom Modell und Fahrprofil), käme das Elektroauto rund 7000 Kilometer weit. Anders gesagt:

SVP-Nationalrat Andreas Glarner versucht sich als Energiepolitiker: Auf Twitter rechnete er am Sonntag vor, dass ein einziger Tesla auf 100 Kilometer «fünfmal mehr Energie als die Weihnachtsbeleuchtung ‹Lucy› an der Bahnhofstrasse während den ganzen 6 Wochen!» verbrauche.

Zoë Pastelle in ihrer neusten Rolle

Mountainbiker stürzt in Zermatt 40 Meter über Felswand – tot

SVP-Glarner setzt sich mit Tweet über Tesla und die Weihnachtsbeleuchtung in die Nesseln

Die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» an der Zürcher Bahnhofstrasse.

Die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» an der Zürcher Bahnhofstrasse. Bild: KEYSTONE

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Riesiger Taxi-Hack in Moskau: Alle verfügbaren Taxis an dieselbe Adresse bestellt

Liebe Autobauer – was soll das mit den Fake-Auspuffrohren?

Ihr wollt es, ich will es: Ich bin wieder da! Hallo!

Badran fegt in der AHV-«Arena» Widmer-Schlumpf von der Bühne

Frankreich steckt tief in der Krise: Es gibt keinen Senf mehr

20 Jahre lang an der Langstrasse angeschafft: «Keine Frau hat ein solches Leben verdient»

Fast die Hälfte der Monegassen lebt im Ausland – in diesen 8 Ländern ist es noch krasser

Gibt es Länder, von denen mehr Staatsbürger im Ausland als in der Heimat leben? Ja, das gibt es. Wir haben hier die Daten zusammengestellt.

Erinnerst du dich an den Weltreisenden Thor, der alle Länder der Welt am Stück ohne Flugzeug bereisen will? Er hat mittlerweile Land 198 erreicht. Es fehlen noch: Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Sri Lanka und die Malediven.