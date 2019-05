Sollen private Firmen die neue E-ID herausgeben? 87% (!) der Schweizer sind dagegen

Was ist die E-ID?

Mit einem Reisepass oder einer Identitätskarte (ID) kann eine Person ihre Identität im Alltag beweisen. Im Internet ist dieser Beweis derzeit nur sehr umständlich zu erbringen. Die elektronische Identität (E-ID) ist quasi ein digitaler Pass, der die Identifikation auch im Netz ermöglichen soll: Die Webseite digitaler-pass.ch erklärt dies so: «Die NutzerInnen einer E-ID sollen bei E-Government-Angeboten, beim Online-Shopping und weiteren Online-Dienstleistungen wie Versicherungen eindeutig Identifizierbar sein. Damit sollen Risiken wie Identitätsklau und Manipulationen im Netz verunmöglicht werden. Besonders bei sensiblen Vorgängen wie Gesundheitsdaten, bei Abstimmungen und Wahlen im Netz, der E-Steuerrechnung und im Online-Banking würde die E-ID eine zentrale Rolle spielen.» Im Vergleich mit anderen Staaten sei die Schweiz in Sachen elektronischer Identität in den letzten Jahren in Rückstand geraten. (oli)