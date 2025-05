Hätte gerne bald ein Zoll-Abkommen mit den USA: Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter. Bild: keystone

Keller-Sutters Zoll-Abkommen mit Trump braucht mehr Zeit als erwartet

Mehr «Schweiz»

Ein rasches Abkommen zu den US-Zöllen ist auch zwei Wochen nach der Ankündigung durch Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter nicht in Sicht.

Die Bundespräsidentin hatte eine Lösung innert zwei Wochen angestrebt. Ein Sprecher des Departements für Wirtschaft erklärte gegenüber 24 Heures, die Gespräche seien nicht verzögert worden, nähmen aber mehr Zeit in Anspruch als von beiden Seiten erwartet. Ziel bleibe es, rasch eine unverbindliche Absichtserklärung abzuschliessen.

EU hat Priorität

Am Freitag hatte Trump der EU überraschend mit Strafzöllen in Höhe von 50 Prozent ab 1. Juni gedroht, nur um sie dann in der Nacht zum Montag um gut einen Monat aufzuschieben. Nun wollen beide Seiten bis zum 9. Juli eine Lösung finden.

Hat gut lachen: Ursula von der Leyen. Bild: keystone

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schrieb am Sonntag auf X:

«Gutes Gespräch mit dem US-Präsidenten. Die EU und die USA unterhalten die bedeutendste und engste Handelsbeziehung der Welt. Europa ist bereit, die Gespräche zügig und entschlossen voranzutreiben. Um eine gute Vereinbarung zu erzielen, brauchen wir die Zeit bis zum 9. Juli.»

Die USA importieren mehr als zehnmal so viele Güter aus der EU. Es scheint, als sei es für die Trump-Regierung dringender, mit der EU einen Deal zu machen, als mit der Schweiz.

Von der Leyen hatte Washington auch mit Zöllen für gewisse amerikanische Produkte gedroht, sollten die USA ihrerseits weitere Zölle erheben. Die Schweiz hingegen vermied es bislang, mögliche Gegenmassnahmen ins Spiel zu bringen.

(rbu) mit Material von sda und dpa