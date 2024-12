Bereits jetzt geht der Trend in Richtung mehr verkauften Elektroautos, während Schweizerinnen und Schweizer seit Corona insgesamt weniger Autos kauften. 2024 waren knapp zwei Drittel der in diesem Jahr in der Schweiz verkauften Fahrzeuge teil- oder voll elektrifiziert. Um den Strafzahlungen zu entgehen, versuchen die Händler mit Rabatten und Preisanpassungen den Kundenfokus auf E-Autos zu lenken .

Das hat Folgen für die Autohändler: Sie müssen neu dafür sorgen, dass ihre Flotte durchschnittlich 15 Prozent weniger Emissionen ausstösst als 2019/2020. Halten sie Zielvorgaben nicht ein, drohen ihnen Sanktionen. Das bedeutet, dass ein Händler 2025 doppelt so viele Elektrofahrzeuge verkaufen muss wie 2024, damit er sanktionsfrei bleibt, so Roger Kunz, Präsident des Verbands freier Autohandel Schweiz (VFAS) gegenüber SRF .

Putin ruft Russen in Neujahrsbotschaft zur Einheit auf +++ Schäden nach Angriff in Sumy

Russland lobt Dialogbereitschaft der Schweiz – übt aber auch Kritik

Der russische Botschafter in Bern, Sergej Garmonin, hat die Schweiz für ihre Dialogbereitschaft gelobt. «Die Situation ist in der Schweiz merklich besser als in einer Reihe anderer westlicher Länder», sagte er in einem am Dienstag auf X verbreiteten Interview.