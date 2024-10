AKW Beznau 1 ist nach wochenlangem Stillstand wieder am Netz

1 / 17

Die Geschichte des Schweizer Atomausstiegs in 15 Bildern

21. Mai 2017: Mit dem Volks-Ja zum Energiegesetz bricht in der Schweiz eine neue Ära an: der Bau neuer AKW wird verboten. Dafür hatten die Atomgegner jahrzehntelang gekämpft – an der Urne und auf der Strasse. Aber der Reihe nach.

quelle: keystone / ennio leanza