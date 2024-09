Neues AKW: Diese zwei Gemeinden bringen sich bereits als Standort in Stellung

Über die Finanzierung will Rösti aktuell nicht reden. «Von meiner Seite kann man diese Frage erst diskutieren, wenn ein Unternehmen kommt und tatsächlich ein Kraftwerk bauen will», sagt er im Interview.

Will noch nicht über die Finanzierung reden: Bundesrat Albert Rösti.

Will noch nicht über die Finanzierung reden: Bundesrat Albert Rösti. Bild: keystone

Das Stimmvolk hatte den Ausstieg aus der Atomkraft 2017 beschlossen. Der Bau neuer AKW ist seither verboten, bestehende dürfen weiter laufen, solange sie sicher sind. Der Bundesrat will das Neubauverbot nun mit einem indirekten Gegenvorschlag zur Blackout-Initiative aufheben. Die Ausgangslage sei eine andere als damals, begründet Rösti die Kehrtwende.

Der Aargau - Heimat der ehemaligen Bundesrätin Doris Leuthard, die nach der Fukushima-Katastrophe den Atomausstieg lancierte - drängt sich also mit gleich zwei möglichen Standorten auf. Der Berner Bundesrat Rösti wiederum bringt im Interview Mühleberg BE als möglichen Standort ins Spiel. Das dortige AKW wurde Ende 2019 aus wirtschaftlichen Gründen abgeschaltet; derzeit wird es rückgebaut. Die Betreiberin BKW geht davon aus, dass das Areal ab 2034 neu genutzt werden kann.

Auch der Gemeindeammann von Leibstadt bewirbt seine Gemeinde als möglichen Standort. In Leibstadt seien die Bedingungen perfekt, sagte Hanspeter Erne der Zeitung. Die Leibstadter Bevölkerung stehe voll hinter dem bestehenden AKW. Deshalb sei er überzeugt, «dass hier alle voll für Leibstadt 2 sind».

Tatsächlich haben sich zwei Gemeinden bereits in Stellung gebracht. Eine davon ist das aargauische Döttingen, das mit den beiden Beznau-Meilern die ältesten AKW der Schweiz beheimatet. Gemeindeammann Michael Mäder sagte dem «Badener Tagblatt»: «Wir sind für Beznau 3 bereit.» Die beiden bestehenden AKW seien grosse Arbeitgeber. «Als Gemeindeammann würde man sich natürlich freuen, wenn ein weiteres Atomkraftwerk gebaut würde.»

Trotz aller Unklarheiten beginnt bereits eine Diskussion um mögliche Standorte. Rösti sagt im Interview mit dem «SonntagsBlick»: «Heute würde ich davon ausgehen, dass ein neues AKW an den bisherigen Standorten gebaut werden müsste. Rein schon wegen der Akzeptanz in der Bevölkerung.»

Der Bundesrat will das AKW-Neubauverbot kippen. Noch ist unklar, ob tatsächlich dereinst ein neues Atomkraftwerk gebaut wird. Doch zwei Gemeinden buhlen bereits darum.

Das AKW Leibstadt ist das jüngste Atomkraftwerk in der Schweiz: Es wurde im Dezember 1984 in Betrieb genommen.

Das AKW Leibstadt ist das jüngste Atomkraftwerk in der Schweiz: Es wurde im Dezember 1984 in Betrieb genommen. Bild: KEYSTONE

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Muslimische Mütter stoppten Messerangreiferin in Siegen

Guatemala will Schicksal Tausender Vermisster aufklären

Romy Schneider und Alain Delon: Eine Liebe, so gross wie das Weltall

In Zürich wurde der Dalai Lama wie ein Popstar gefeiert – das verstört

AfD-Höcke nach historischem Sieg in Thüringen: «Man wird an uns nicht vorbeikommen»

«Habe ich mich verhört?» In der SRF-«Arena» traut Rösti seinen eigenen Ohren nicht

SP Frauen lancieren Schwerpunkt «Schutz von Gewaltopfern»

Die SP Frauen Schweiz haben am Samstag an ihrer Mitgliederversammlung in Murten FR mit der Resolution «Für einen umfassenden und effektiven Schutz von Gewaltbetroffenen» den Schwerpunkt für die kommende Legislatur lanciert. Zudem fassten sie die Nein-Parolen für die Mietrechtsvorlagen vom 24. November.