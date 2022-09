VCS fordert Tempo 100 auf Autobahnen

Hinzu kämen Notstromaggregate, was alles zu einem erhöhten Ölbedarf führe, schrieb der VCS am Dienstag. Eine Reduktion der Höchstgeschwindigkeit könnte den Treibstoffbedarf erheblich senken und würde sofort wirken. Die Reserven würden geschont und die Wahrscheinlichkeit eines Mangels sinke. Zudem würden die CO2-Emissionen abnehmen. (aeg/sda)

Die Landesregierung hatte am Freitag die Pflichtlager für Autobenzin, Diesel, Heizöl und Flugbenzin komplett freigegeben. Gleichzeitig sollen Betriebe ihre Zweistoff-Anlagen von Gas auf Heizöl umstellen.

Grosser Sachschaden nach Autobrand in Einstellhalle in Reinach AG

Zertifikate und Covid-App: Nationalrat hält an einigen Corona-Instrumenten fest

Klima-Aktivisten blockieren Autobahn in Lausanne

Jäger schiesst Wolf in Klosters ab

Wahlen in Italien: «Meloni wird versuchen, das ganze Land umzukrempeln»

Nein statt Ja: Solothurn korrigiert AHV-Resultat wegen Fehler in Balsthal

Ständerat verschiebt Entscheid über höhere Prämienverbilligungen

Der Ständerat entscheidet vorläufig nicht über eine Erhöhung des Bundesanteils an die Prämienverbilligung um 30 Prozent. Er hat in seiner ausserordentlichen Session am Montag zwei Motionen seiner Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-S) zugewiesen.