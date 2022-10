Spar-Anstrengungen zeigen Wirkung: Schweiz verbraucht 13 Prozent weniger Strom

Die Daten basieren auf Angaben der 650 Stromversorgungsunternehmen in der Schweiz. Diese melden die Verbrauchsdaten eines Monats an Swissgrid. Der Übertragungsnetzbetreiber fasst diese zusammen und veröffentlicht sie im Laufe des Folgemonats.

Vor allem im Winter importiert die Schweiz mehr Strom als sie exportiert. Hauptgrund ist die begrenzte Wasserkraftkapazität und der deutlich höhere Strombedarf in den dunklen Monaten.

Gleichzeitig stieg auch die Stromproduktion auf 5110 Gigawattstunden. Das sind 4.2 Prozent mehr als im Mittel der vergangenen Jahre. Der zusätzlich produzierte Strom wurde vor allem exportiert. So nahmen die Exporte um 4.4 Prozent zu.

Der Endverbrauch enthält jedoch nicht die Übertragungsverluste und jene Energie, die zum Betrieb von Kraftwerken benötigt wird. Unter Berücksichtigung aller Faktoren stieg der Gesamtverbrauch im langjährigen Vergleich um 2.3 Prozent an.

Die Ende August vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen zur Energieeinsparung und die grossangelegte Werbekampagne scheinen damit erste Erfolge zu zeigen. Denn im August war von Einsparungen noch kaum etwas zu spüren. Der Endverbrauch sank lediglich um 2 Prozent, was im Rahmen der normalen Schwankungen liegt.

31-Jähriger Autolenker stirbt nach Unfall in Bauma ZH

Quotenhit: «Benissimo»-Comeback knüpft an alten Erfolg an

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Das sind die 20 besten Bars der Welt – an der Spitze gibts eine Überraschung

Was die Zeitumstellung im Oktober 2022 mit Benjamin Franklin zu tun hat

10 + 1 things I love about Love!

Musk will der Ukraine Starlink abdrehen – nun sollen die USA einspringen

Der Fall Andrew Tate: Warum Frauenhasser auf Social Media so erfolgreich sind

CS schliesst Vergleich mit US-Behörde und bezahlt 495 Mio Dollar

Die Credit Suisse baut in den USA weitere Altlasten ab. Sie hat mit der Staatsanwaltschaft des Bundesstaats New Jersey (NJAG) einen Vergleich im Zusammenhang mit verbrieften Wohnbauhypotheken (Residential Mortgage Backed Securities, RMBS) erzielt, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Es gehe um Transaktionen, welche bereits vor der Finanzkrise abgeschlossen worden seien.