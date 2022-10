Studie zeigt: So hart treffen die Teuerung und drohende Energieprobleme Senioren

Die Fach- und Dienstleistungsorganisation für Altersfragen will den erwarteten Preissteigerungen nicht tatenlos zusehen, wie die Organisation in einer Mitteilung betonte. «Sollten wir feststellen, dass besonders vulnerable ältere Menschen einschneidende Einschränkungen in ihrem Alltag erfahren, werden wir aktiv», sagte Alain Huber, Direktor von Pro Senectute Schweiz, gemäss Mitteilung.

Die Studie zeigte demnach erhebliche regionale Unterschiede: Am stärksten betroffen waren die Senioren im Tessin, wo fast 30 Prozent der Rentner in prekären Verhältnissen lebten, während in Basel mit 6 Prozent die niedrigste Armutsquote zu verzeichnen war.

