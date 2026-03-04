freundlich
ZUR BEHANDLUNG DER ATOMAUSSTIEGSINITIATIVE DURCH DEN NATIONALRAT STELLEN WIR IHNEN AM MONTAG, DEM 12. SEPTEMBER 2016, FOLGENDES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG - Eine Dampffahne aus verdunstetem Kuehlwasser ...
Der Kühlturm des AKW Gösgen von Gretzenbach aus gesehen.Bild: KEYSTONE

AKW-Stillstand führt zu Ausfällen bei der Solothurner Staatskasse

04.03.2026, 11:0404.03.2026, 11:04

Der lange Stillstand des AKW Gösgen in Däniken SO hat auch Auswirkungen auf die Solothurner Staatsfinanzen. Der Regierungsrat rechnet damit, dass der Energiekonzern Alpiq allein für das Jahr 2025 rund sechs bis sieben Millionen Franken weniger Steuern bezahlen wird.

Auch Wassergebühren in der Höhe von insgesamt 2,5 bis 3 Millionen Franken entfallen, weil das AKW Gösgen für die Kühlung weniger Aarewasser verdunstet. Diese Angaben machte der Regierungsrat am Mittwoch in der Beantwortung von Interpellationen aus den Reihen von Grünen und Junge SP im Kantonsrat.

Das Gebührengeld fehlt laut Regierungsrat in der Finanzierung für Wasserbau, Gewässerschutz und Altlastensanierung. Nach der vom Kantonsrat beschlossenen Erhöhung beträgt die Gebühr 30 Rappen pro Kubikmeter Wasser. Das ergibt gemäss Regierungsrat pro Quartal üblicherweise eine Gebühreneinnahme von bis zu 1,3 Millionen Franken.

Das AKW wurde Ende Mai 2025 vom Netz genommen. Grund für den Stillstand ist die Behebung von Schwachstellen im Speisewassersystem, die bei einem Rohrbruch zu Sicherheitsrisiken führen könnten.

Die Aufsichtsbehörde, das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi), beauftragte den Betreiber, möglichen Überlastungen im Speisewasser-Rohrleitungssystem nachzugehen. Der Betreiber musste entsprechend zusätzliche Sicherheitsnachweise beim Ensi einbringen.

Die Inbetriebnahme hat sich seither mehrmals verzögert. Das AKW soll nach aktuellem Stand am 21. März wieder ans Netz gehen. Vorher muss das Ensi die Nachweise überprüfen und die Freigabe für das Wiederanfahren der Anlage erteilen. (pre/sda)

