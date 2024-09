Der Bundesrat möchte das AKW-Verbot kippen – was hältst du davon? Lass es uns wissen!

Energieminister Albert Rösti hat die AKW-Pläne des Bundesrats vorgestellt. Bild: keystone

Sechs Jahre nach der Atomkatastrophe von Fukushima sagte das Schweizer Stimmvolk 2017 Ja zum revidierten Energiegesetz. Und beschloss damit den Ausstieg aus der Atomenergie.

Im Juni dieses Jahres wurde das Stromgesetz mit 68,7 Prozent der Stimmen deutlich angenommen. Es hat zur Folge, dass der Ausbau von erneuerbaren Energien erleichtert und beschleunigt vorwärtsgehen kann.

Die Freude bei den Befürwortenden des Stromgesetzes war riesig. Bild: keystone

Der Weg schien klar: Das Netto-Null-Ziel bis 2050 soll anstelle von fossilen Energien mit Wind-, Wasser- und Solarkraft erreicht werden.

Nun macht der Bundesrat einen Rückzieher. Am vergangenen Mittwoch hat er entschieden, dass er das Neubauverbot für Atomkraftwerke aus dem Gesetz streichen möchte:

«Das bestehende Neubauverbot für Kernkraftwerke ist mit dem Ziel der Technologieoffenheit nicht vereinbar.»

Der Bundesrat möchte mit seinem Entscheid der Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle (Blackout stoppen)» Rechnung tragen. Sie wurde im Februar eingereicht, stammt aus SVP- und FDP-Kreisen und möchte das AKW-Bauverbot aufheben.

Anders, als es die Initiative fordert, braucht es aus Sicht der Regierung für die Aufhebung des Neubauverbots für Kernkraftwerke jedoch keine Verfassungsänderung. Der Bundesrat möchte einen indirekten Gegenvorschlag erarbeiten, der eine Gesetzesänderung vorsieht.

Was hältst du vom AKW-Entscheid des Bundesrats?

