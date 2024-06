Rätselhaft wie heute Long Covid: Als eine mysteriöse Schlafkrankheit die Schweiz erfasste

Im Schatten der Spanischen Grippe grassierte in der Schweiz eine rätselhafte Schlafkrankheit. Ein Blick zurück könnte helfen, Long Covid besser zu verstehen.

Als Fritz Steiner eines Morgens im Frühling 1922 aufsteht, zittern seine Knie so stark, dass er sich die Kleider nicht mehr anziehen kann. Die Anfälle, begleitet von steifen Armen, Kopfweh und Müdigkeit, halten über die nächsten Tage an. Die diffizile Handarbeit im väterlichen Betrieb als Präparator will ihm nicht mehr gelingen, auch wenn er mit grösster Mühe versucht, den zitternden Körper zu bändigen. Spätestens am Nachmittag ist Fritz zu erschöpft, um sich noch konzentrieren zu können.