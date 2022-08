«Historische» Preiserhöhung – Romande Energie erhöht Preise um 49 Prozent

Romande Energie wies darauf hin, dass die Tariferhöhungen auch für die Abnahme von erneuerbarer Energie von Eigenerzeugern gälten: 2023 werde der Preis pro Kilowattstunden auf 18.6 Rappen steigen, was fast doppelt so viel ist wie die 9.5 Rappen, die dieses Jahr gewährt wurden.

Das Waadtländer Energieunternehmen Romande Energie hat am Mittwoch eine «historische» Erhöhung der Strompreise angekündigt. Diese stiegen für die meisten Haushalte im nächsten Jahr um 49 Prozent.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Bilder, die beweisen, dass hier keine Techniker am Werk waren

Die Hand nicht an der Hose – das «Aber» beim Triumph von König Wicki

Unglaubliche Fotosammlung entdeckt – so war das echte Leben im Wilden Westen

Von der Krise in die Apokalypse: Wie fromme Christen die Endzeit fühlen

Empörung wegen «Z»-Symbol am ESAF: Ukrainischer Botschafter sagt Besuch ab

Schlacht um Cherson hat begonnen: «Sie feuern alles, was sie haben»

Brauche ich jetzt eine vierte Impfung? 5 Punkte zum neuen Omikron-Booster

Der neue Impfstoff von Moderna schützt nicht nur vor der herkömmlichen Coronavirus-Variante aus Wuhan, sondern auch gegen die Omikron-Varianten.

Ein neuer Impfstoff gegen Covid-19 kommt in die Schweiz. Am Montag verkündete die Zulassungsbehörde Swissmedic, dass der erste bivalente Covid-19 Booster-Impfstoff von Moderna in der Schweiz genehmigt wurde.