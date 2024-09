AKW-Umfrage: «Dann wird das Argument, dass Kernkraftwerke teuer sind, gleich pulverisiert»

Der indirekte Gegenvorschlag

Ein Gegenvorschlag ist eine Reaktion des Bundesrats oder des Parlaments auf eine Volksinitiative. Eine Volksinitiative will eine Änderung in der Verfassung vornehmen. Mit einem indirekten Gegenvorschlag kann das Parlament als Alternative eine Gesetzesänderung vorschlagen. Das Initiativkomitee kann sich dann entscheiden, ob es seine Initiative zurückziehen möchte.

Zieht es die Volksinitiative zurück, tritt das Gesetz in Kraft. Zieht es die Initiative nicht zurück, kann das Stimmvolk über die Annahme der Volksinitiative entscheiden. Wird die Volksinitiative angenommen, tritt die Volksinitiative in Kraft. Lehnt das Stimmvolk sie ab, tritt das vorgeschlagene Gesetz in Kraft. Vorausgesetzt, es wird kein Referendum dagegen ergriffen.