Nagra informiert am Montag über Standort für Tiefenlager

Nagra informiert am Montag über Standort für Atommüll-Tiefenlager

Seit fast 50 Jahren sucht die Schweiz nach einem geeigneten Standort für die Lagerung radioaktiver Abfälle. Am kommenden Montag gibt die Nagra nun das Gebiet bekannt, in dem das geologische Tiefenlager gebaut werden soll.

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) informiert am Montag, 12. September, um 9 Uhr in Bern über den Entscheid, wie das Schweizer Bundesamt für Energie (BFE) am Mittwoch mitteilte.

Die Nagra untersuchte in den vergangenen Jahren den Untergrund der drei potenziellen Standortgebiete Jura Ost (Bözberg AG), Nördlich Lägern (AG/ZH) und Zürich Nordost (Weinland ZH/TG). Das Schweizer Bundesamt für Energie (BFE) leitet das Verfahren zur Standortsuche.

(sda)