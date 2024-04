Trotz Stromexport im Winter: Es braucht ein Abkommen mit der EU

Ausserdem sei die EU bereit, «eine Lose-lose-Situation bewusst in Kauf zu nehmen», sagte Rauchenstein mit Blick auf die Erfahrungen der letzten Jahre. Faktisch kann man solche Aussagen als Warnung vor einem Scheitern der laufenden Verhandlungen mit der EU interpretieren. Die Schweiz ist eben keine Insel, auch und gerade bei der Elektrizität.

Swissgrid-Chef legt sich mit Rösti an: Brauchen zwingend Stromabkommen mit EU

Allerdings müsse ein solches Abkommen jährlich erneuert werden, was der EU ein weiteres Druckmittel verschaffen könnte. «Es ist kein Ersatz für ein Stromabkommen», betonte der frühere Berner BDP-Ständerat. Er erinnerte daran, dass nach dem Verhandlungsabbruch beim Rahmenabkommen die Zusammenarbeit mit der EU «sehr schwierig» geworden sei.

Für den ElCom-Präsidenten bleibt der vom Parlament beschlossene Solarexpress nötig, auch wenn das Ziel von zwei Terawattstunden aus alpinen Anlagen kaum erreichbar sei. Als «essenziell für die Versorgungssicherheit» bezeichnete Luginbühl das Stromgesetz, über das am 9. Juni abgestimmt wird, vor allem wegen des Ausbaus der Erneuerbaren.

Es ist ein Grund, warum die ElCom die Ausgangslage für den Winter 2024/25 «grundsätzlich positiv» beurteilt . Auch die Verfügbarkeit der Kernkraftwerke in Frankreich dürfte sich weiter verbessern. Dem stehe die geplante Abschaltung deutscher Kohlekraftwerke gegenüber, die sich «tendenziell negativ auf die schweizerischen Importmöglichkeiten» auswirken werde.

Ein erfreulicher Nebeneffekt war die geringere Produktion aus fossilen Kraftwerken in der EU im letzten Winterhalbjahr. Insgesamt habe sich die Situation «sehr entspannt», sagte ElCom-Mitglied Jürg Rauchenstein. Auch die Gas- und Strompreise haben sich zumindest im Grosshandel normalisiert. Die Gasspeicher sind immer noch zu rund 60 Prozent gefüllt.

Verantwortlich waren die Rückstände beim Netzausbau von Nord- nach Süddeutschland, und nicht etwa fehlender Strom. Davon gab es auch in den Nachbarländern genug, wegen des geringen Wirtschaftswachstums, den wieder verfügbaren französischen AKWs, prall gefüllten Gasspeichern und dem anhaltenden Ausbau von Windkraft und Photovoltaik.

Weil auch die Kernkraftwerke ständig verfügbar waren, konnte die Schweiz zwei Terawattstunden Strom exportieren, hiess es am Dienstag an der Medienkonferenz der ElCom zur Stromversorgungssicherheit. Sie konnte unter anderem im Januar dem benachbarten Baden-Württemberg helfen, einen Netzengpass auszugleichen .

Ein Jahr danach präsentiert sich die Versorgungslage noch besser. Der Winter 2023/24 war der mildeste seit Messbeginn. Die nasse Witterung sorgte dafür, dass die Stauseen voll waren und die Flusskraftwerke auf Hochtouren liefen. Das führte dazu, dass die Schweiz, die im Winter in der Regel Strom beziehen muss, zum Nettoexporteur wurde.

Damit nicht genug: Ausgerechnet in dieser kritischen Situation waren einige schadhafte französische Atomkraftwerke vom Netz genommen worden. Es war so etwas wie der perfekte Elektronensturm, doch der schlimmste Fall trat nicht ein, weil der Winter 2022/23 mild war und die Europäer im Eiltempo neue Gaslieferanten gefunden hatten.

Vieles ist im Fluss, auch und gerade beim Strom. Keine zwei Jahre ist es her, seit Werner Luginbühl ein düsteres Szenario schilderte. Im Interview mit der «NZZ am Sonntag» riet der Präsident der Eidgenössischen Elektrizitätskommission (ElCom) der Bevölkerung, sich mit Kerzen und Brennholz – falls ein entsprechender Ofen vorhanden war – einzudecken.

Dank gut gefüllter Stauseen wie dem Lago Bianco am Berninapass (aufgenommen im letzten September) konnte die Schweiz im Winter Strom exportieren.

