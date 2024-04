Strommangel war gestern: Elcom sieht positive Ausgangslage für Schweizer Stromversorgung

Grundsätzlich sei die Ausgangslage für die hiesige Stromversorgung im kommenden Winter aber besser als in den beiden Vorjahren, hiess es weiter. Im vergangenen Winter war die Versorgungssicherheit aufgrund der milden Temperaturen und der hohen Stromproduktion im In- und Ausland gewährleistet. Die Schweiz war laut der Elcom, wegen der hohen Wasser- und Kernkraftproduktion gar Nettoexporteur. (saw/sda)

Deswegen gibt die Eidgenössische Elektrizitätskommission (Elcom) keine vollständige Entwarnung bezüglich der Stromversorgungssicherheit der Schweiz, wie sie am Dienstag mitteilte. Massnahmen wie die Vorhaltung einer Winterreserve seien weiterhin notwendig. Auch mit Blick auf die mittelfristige Versorgungssicherheit bis 2035 seien Reservekapazitäten von 700 bis 1400 Megawatt angebracht, hiess es weiter.

Trotz einer Entspannung in der Stromversorgung braucht es noch ein Winterreserve.

Bild: keystone

Wegen gut gefüllter Gaslager in Europa und einer höheren Verfügbarkeit französischer Atomkraftwerke sieht die Eidgenössische Elektrizitätskommission dem Winter positiv entgegen. Es blieben aber Unsicherheiten im globalen Gasmarkt sowie bei den Importmöglichkeiten.

