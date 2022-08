So sieht die Sparkampagne des Bundes aus – die wichtigsten Punkte aus der Medienkonferenz

Die Botschaft richtet sich sowohl an Private als auch an die Wirtschaft. Darum werden in der Kampagne Vorschläge für alle gemacht, wie man ganz einfach Energie sparen kann. Energie in Form von Gas, Heizöl, Strom oder anderen Energieträgern. Vorgeschlagen wird das Absenken der Heiztemperatur um ein Grad, weniger Warmwasserverbrauch, das Abschalten von elektrischen Geräten oder Beleuchtung, wenn man sie nicht braucht, oder energiesparendes Kochen und Backen.

Gespart werden müsse ab sofort, sagte Parmelin: «Jede Kilowattstunde zählt, ob neu produziert, eingespart oder nicht verschwendet», sagte Wirtschaftsminister Guy Parmelin am Mittwoch vor den Medien in Bern im Rahmen der lancierten Sparkampagne des Bundes. Es gehe jetzt darum, mit vereinten Kräften dafür zu sorgen, dass die Schweiz über genügend Energie verfüge.

Das oberste Ziel der Sparkampagne sei es, möglichst viele Menschen zu mobilisieren, damit sie freiwillig Energie sparen. So soll verhindert werden, dass es zu einer Mangellage komme, wie Sommaruga am Mittwoch bekannt gab. Der Bund habe die Kampagne gemeinsam mit über 40 Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und der öffentlichen Hand erarbeitet.

«Alle können mithelfen, damit es für alle langt!» ++ So will der BR Energie sparen

Verscheucht die Energiekrise den Europa-Elefanten?

Eine Volksinitiative und ein Vorstoss im Parlament wollen dem Bundesrat in der Europapolitik Beine machen. Vielleicht kommt ihnen ein Energiemangel im Winter zuvor.

Als der Bundesrat im Mai 2021 das Rahmenabkommen mit der Europäischen Union einseitig versenkte, versuchte Aussenminister Ignazio Cassis (FDP) die Kritiker mit einem indischen Sprichwort zu besänftigen: «If you see all grey, move the elephant!» Wer das Gefühl habe, in einer Sackgasse zu stecken, solle den Elefanten wegschieben.