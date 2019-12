Zum ersten Mal kommt ein Schweizer AKW vom Netz – das musst du darüber wissen

126 km/h: Föhnsturm kündigt sich mit ersten Orkanböen an ++ Zuglinien eingestellt

Der Föhn hat in der Nacht auf Freitag an Stärke zugelegt und in den Schweizer Bergen für erste Orkanböen gesorgt. Auch im Flachland blies es in den frühen Morgenstunden kräftig. Seinen Höhepunkt erreicht der Föhnsturm laut Meteorologen zum Mittag.

Die stärkste Windböe in den Bergen vor fünf Uhr wurde in Les Diablerets VD mit 126 Kilometern pro Stunde gemessen, wie die Wetterdienste SRF-Meteo und MeteoNews mitteilten. Auch in den Niederungen kam es zu starkem Wind. In Gersau SZ blies es den …