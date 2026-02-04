bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Epstein-Affäre

Jeffrey Epstein interessierte sich für Luxusvillen in der Schweiz

Jeffrey Epstein interessierte sich für diese Luxusvilla in der Schweiz

04.02.2026, 13:5804.02.2026, 13:58

Der Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte wohl ein Auge auf zwei Luxusvillen in der Schweiz geworfen. Das geht aus den am Freitag veröffentlichten Epstein-Files hervor.

Eine der Liegenschaften ist eines der prestigeträchtigsten Einfamilienhäuser der Schweiz: Es handelt sich um die «Villa Rose» in Meggen, Luzern. Das Anwesen am Vierwaldstättersee mit Boots- und Angestelltenhaus, Parkanlage und Wellnessanlage erstreckt sich über etwa 10'200 Quadratmeter, schreibt die «Luzerner Zeitung». Es gehörte dem verstorbenen Zuger Rohstoffhändler Marc Rich.

Aus einer nun veröffentlichten E-Mail des früheren US-Basketballfunktionärs David Stern an Epstein geht hervor, dass dieser im Jahr 2010 Richs Anwesen vermitteln wollte. Das Geschäft könne diskret und ohne Agentur abgewickelt werden, da er Rich gut kenne, schrieb Stern.

Die «Villa Rose» im Luzerner Meggen.
Die «Villa Rose» im Luzerner Meggen.bild: keystone

Die Villa biete Hochsicherheitsanlagen und Privatsphäre, ergänzte der Sportfunktionär. Er schloss seine E-Mail mit der Frage: «Any interest?» Epstein zeigte sich zwar interessiert, zum Kauf kam es schlussendlich allerdings nicht.

Hier liegt die «Villa Rose».

In einer weiteren Mail wird eine herrschaftliche Liegenschaft im Kanton Zug erwähnt. Ein Immobilienunternehmen beschrieb David Stern gegenüber ein Objekt am Zugersee. Dieser hätte zuvor entsprechendes Interesse bekundet. Stern wiederum leitete die Nachricht – ohne dass das Immobilienunternehmen davon wusste – an Jeffrey Epstein weiter.

Die betroffene Immobilienberaterin zeigte sich auf Anfrage der «Luzerner Zeitung» überrascht, in den Akten aufzutauchen. Die Anfrage Sterns bestätigte sie – doch weder habe sie Kontakt mit Epstein gehabt, noch habe sie gewusst, dass Stern und Epstein in Kontakt standen. (hkl)

Mehr zu Epstein:

Diese prominenten Namen sind in den Epstein-Files – das Wichtigste in 6 Punkten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Trump pöbelt gegen CNN-Reporterin Kaitlan Collins
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Männer zu Gay-Treffen gelockt und ausgeraubt – über 10 Jahre Haft für Täter gefordert
Zusammen mit einem Komplizen hat ein 29-Jähriger über eine Datingplattform homosexuelle Männer getroffen, geschlagen und ausgeraubt. Vor dem Bezirksgericht Bülach hat er am Mittwoch die Taten zugegeben.
Zur Story