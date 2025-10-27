anhaltender Regen
DE | FR
burger
Schweiz
EU

EU befürchtet Störungen im Güterverkehr wegen Schweizer Regeln

EU befürchtet Störungen im Güterverkehr wegen Schweizer Regeln

27.10.2025, 11:0227.10.2025, 11:02

Die Europäische Kommission befürchtet Störungen im europäischen Bahngüterverkehr aufgrund von verschärften Sicherheitsregeln in der Schweiz. Ein nationaler statt eines europaweiten Ansatzes ist laut der Behörde nicht im Interesse ihrer Bahnbranche.

Es sei ein schwerer Schlag für den ohnehin schon anfälligen Güterverkehr, sagte eine Sprecherin der Europäischen Kommission der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage. Insbesondere, weil die Schweiz ein zentral gelegenes Land sei. Die verschärften Regeln dürften zu Verkehrsverlagerungen führen.

Das Bundesamt für Verkehr (BAV) erliess im September strengere Auflagen für Güterzüge, die durch die Schweiz fahren. Im Vordergrund der Verschärfungen stehen drei Massnahmen: grössere Räder, Kontrollen der Räder auf allfällige Überhitzung oder weitere Schäden sowie systematischere und häufigere wagentechnische Untersuchungen.

Ziel ist es, Radbrüche wie jenen, der zur Entgleisung eines Güterzugs im August 2023 im Gotthard-Basistunnel geführt hatte, zu verhindern. Die Reparaturarbeiten danach dauerten 13 Monate. Der Sachschaden belief sich auf 150 Millionen Franken.

Der Bundesrat Albert Roesti, links, schaut einem Gueterzug nach, bei eiem Medientermin vor dem Tunnelportal Sued, anlaesslich einer Medienkonferenz zur Wiederinbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels a ...
Bundesrat Rösti bei der Wiederinbetriebnahme des Basistunnels.Bild: keystone

Massnahmen teilweise um ein Jahr verschoben

Die Branche in der Schweiz reagierte auf die Massnahmen, die per Ende 2025 umgesetzt werden sollen, mit Kritik. Nach Gesprächen zwischen dem BAV und der Branche wurde eine neue Verfügung erlassen. Dabei wurde die Umsetzungsfrist für die wagentechnischen Untersuchungen um ein Jahr bis Ende 2026 verlängert.

Auf die Verschiebung der Frist reagierte die Europäische Kommission mit Zuversicht. Gemäss der Sprecherin hofft sie, dass die zusätzliche Zeit genutzt werden kann, um eine Lösung zu finden, die sowohl die Sicherheit im Güterverkehr erhöht als auch den reibungslosen Zugverkehr im europäischen Bahnraum unterstützt. (rbu/sda)

Mehr zum Thema:

«In Grundfesten erschüttert»: Kritik an neuen Vorschriften für Güterverkehr
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
2
Die Wetterpropheten haben geschmöckt: Das sind ihre Prognosen für den Winter
3
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
Spanien gewinnt Paralympics-Gold – 10 von 12 Basketballern sind gar nicht behindert
Meistkommentiert
1
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
2
«Du bist eh nur zum Bumsen hier»: Eine Rekrutin erzählt, was sie in der Armee erlebt hat
3
Neue EU-Verträge: 570'000 Personen würden nach 5 Jahren Recht auf Daueraufenthalt erhalten
4
Meditation gilt als Königsweg bei Stress, hat aber auch Schattenseiten
5
Mit dieser Putin-Methode könnte sich Trump eine dritte Amtszeit sichern
Meistgeteilt
1
Das sind die 13 verrücktesten Grenzen der Zeitzonen
2
«Eine Wandergruppe reicht nicht» – so kommst du aus der Einsamkeit heraus
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards +++ München will Sommerspiele austragen
Das Rückgrat des Schweizer Bahnnetzes muss gestärkt werden
Die Schweizer Bahn hat noch einiges zu tun. Nachdem sie stark in die Nord-Süd-Achse investiert hat, ist es höchste Zeit, der Ost-West-Achse die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen. Hier erfahren Sie, wie dies erreicht werden kann und warum diese Achse das «Rückgrat» der Schweiz ist.
Der Bundesrat hat die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) im Rahmen des Projekts «Verkehr 45» mit einer Expertise zur Zukunft des Verkehrs beauftragt.
Zur Story