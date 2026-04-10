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EES: Digitales EU-Grenzsystem startet überall

epa12790125 A Romanian border police officer (R) checks passenger (L), from the outside of the European Union borders, after a press conference about the EES (Entry/Exit System) final implementation p ...
Das sogenannte Entry-Exit-System (EES) an den EU-Aussengrenzen speichert etwa biometrische Daten, also Fingerabdrücke und Gesichtsbilder.Bild: keystone

Digitales EU-Grenzsystem startet überall – Passstempel passé

10.04.2026, 09:2210.04.2026, 09:22

Das digitale Ein- und Ausreisesystem für Menschen ohne EU-Pass soll ab heute an allen Grenzübergängen des europäischen Schengen-Raums funktionieren. Laut EU-Kommission erfasst das Verfahren mehr Daten als bisher und bekämpft dadurch Kriminalität sowie Terrorismus. Mehrere Flughäfen haben das System schon vor einigen Monaten eingeführt.

Das sogenannte Entry-Exit-System (EES) an den EU-Aussengrenzen speichert etwa biometrische Daten, also Fingerabdrücke und Gesichtsbilder. Der Stempel im Pass entfällt dagegen. Die strengeren Vorschriften für Reisende ohne die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedslands gelten künftig an allen Grenzübergängen von 25 EU-Staaten sowie von Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz.

Zwischenbilanz: Deutschland laut EU-Kommission «Musterschüler»

Die Mitgliedsländer haben das System seit Oktober 2025 schrittweise eingeführt. In manchen Staaten scheint es aber noch immer technische Probleme zu geben, wie die EU-Kommission einräumte.

Im gesamten Schengen-Raum wurden demnach etwa 27'000 Reisen verwehrt, mehr als 700 Personen identifizierte das Verfahren seit Oktober demnach als Sicherheitsrisiko. EU-Innenkommissar Magnus Brunner teilte mit, die digitalen Grenzkontrollen seien ein wichtiger Meilenstein für den europäischen Aussengrenzschutz.

Kritik von Fluglinien und Proteste von Lkw-Fahrern

Insbesondere Fluglinien und Flughäfen warnen zum Teil vor längeren Wartezeiten und Störungen im Ablauf durch das neue Verfahren. Zuletzt forderte Ryanair-Chef Michael O'Leary in der Londoner Zeitung «The Times», das neue Systems erst nach der Sommersaison einzuführen.

Anfang des Jahres protestierten Lastwagenfahrer aus den südosteuropäischen Ländern mit Grenzblockaden gegen die strenger durchgesetzten EU-Aufenthaltsregeln. Sie seien mit ihrem Beruf inkompatibel. (sda/dpa)

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