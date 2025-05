Zoë Më vertritt am ESC die Schweiz. Bild: keystone

Du gehst an den ESC in Basel? Das musst du wissen

Diese Woche ist es so weit und der Eurovision Song Contest findet in Basel statt. Für die Glücklichen, die ein Ticket ergattern konnten, haben wir einen Überblick über alle relevanten Informationen zusammengestellt.

Da Nemo 2024 den Eurovision Song Contest in Malmö gewonnen hat, wird der diesjährige ESC in Basel in der Schweiz ausgetragen. Das Motto lautet «United By Music». Die Shows werden vor rund 12'000 Zuschauern in der St. Jakobshalle gezeigt. Für die wichtigsten Fragen rund um das Event haben wir eine Übersicht zusammengestellt:



Dann findet der ESC statt

Der Eurovision Song Contest 2025 dauert rund eine Woche und umfasst insgesamt neun Shows mit Publikum, inklusive zwei Halbfinals und eine Finalshow mit Live-Übertragung.

Mo, 12.5.2025, 21.00 – 23.30 Uhr: Hauptprobe

Di, 13.5.2025, 15.00 – 17.30 Uhr: Hauptprobe

Di, 13.5.2025, 21.00 – 23.30 Uhr: 1. Halbfinale (Live-Übertragung)

Mi, 14.5.2025, 21.00 – 23.30 Uhr: Hauptprobe

Do, 15.5.2025, 15.00 – 17.30 Uhr: Hauptprobe

Do, 15.5.2025, 21.00 – 23.30 Uhr: 2. Halbfinale (Live-Übertragung)

Fr, 16.5.2025, 21.00 – 01.00 Uhr: Hauptprobe

Sa, 17.5.2025, 13.30 – 17.30 Uhr: Hauptprobe

Sa, 17.5.2025, 21.00 – 01.00 Uhr: Finale (Live-Übertragung)

Das Eurovision Village findet vom 10. bis 17. Mai statt.

Gibt es noch Tickets?

Wer sich nicht bis zum 10. Januar bei Ticketcorner vorregistriert hatte, hat nun keine Möglichkeit mehr, Tickets für den ESC 2025 in der Basler St. Jakobshalle zu kaufen.

Barrierefreie Sitzplätze können nur per E-Mail gebucht werden: esc@ticketcorner.ch. Die Rollstuhlplätze sind jedoch begrenzt.

Letzte Tickets für die Arena plus – die grösste Public Viewing Show im Basler Stadium St. Jakob-Park – sind noch verfügbar und können ohne Vorregistrierung bei Ticketcorner gekauft werden.

Die Tickets werden über die Ticketcorner-App unter «Tickets» zugestellt. Der gültige QR-Code für den Zutritt zur Veranstaltung wird kurz vor der Veranstaltung zugestellt. Die Tickets können in der Ticketcorner-App übertragen werden.

Hier gibt es Public Viewings

Das darfst du nicht ins Stadion mitnehmen

Um die Sicherheit für alle Besuchende zu gewährleisten, gilt ein striktes Taschenverbot in der St. Jakobshalle, im Eurovision Village, im EuroClub und der Arena plus. Mitnehmen darf man nur, was in die Hosentasche passt.

Verboten sind auch:

Taschen, Rucksäcke, Handtaschen etc.*

Essen und Trinken**

Camcorder, professionelle Kameras, Selfie Sticks, Notebooks und Tablets

Waffen oder Objekte, die als Waffe verwendet werden können, Laser Pointer, Sprengstoff, Feuerwerk und brennbare Substanzen

Sport- und Freizeitausrüstungen, Rollschuhe, Scooter, Fahrradhelme, Regenschirme

Politische, religiöse, vulgäre oder kommerzielle Botschaften

Drogen und illegale Substanzen

Tiere

Flaggen, die nicht der Flag Policy entsprechen

*Taschen dürfen nur für medizinische Utensilien mitgeführt werden. Ein ärztliches Attest wird verlangt. Krücken können mitgebracht und unter den Sitzen verstaut werden.

** Ausgenommen medizinisch notwendige Flüssigkeiten bis max. 100ml, nach der Inspektion durch das Sicherheitspersonal.

Bezüglich der Flaggen gilt:

Die Fahnen dürfen nicht gegen Schweizer Recht verstossen. Heisst: …keine Flaggen mit rassistischem und diskriminierendem Inhalt, einschliesslich Symbolen, die zu Hass oder Gewalt aufstacheln.… Flaggen, die als beleidigend oder verleumderisch angesehen werden können.… Flaggen mit Symbolen von verbotenen terroristischen Organisationen.

Pro Person ist maximal eine Fahne erlaubt.

Die Grösse der Fahnen darf 1,0 x 0,7 Meter nicht überschreiten.

Fahnen mit harten Stangen (Metall, Holz) sind nicht erlaubt.

Fahnenstangen aus Kunststoff oder anderem Material müssen hohl sein.

Alle Flaggen müssen so angebracht oder geschwenkt werden, dass sie nicht……die Sicht anderer Besuchenden behindern, …eine reibungslose TV-Produktion stören, …Notausgänge oder Schilder verdecken, …ein anderes Sicherheitsrisiko darstellen.

So kommst du nach Basel

Die SBB sorgen für zahlreiche Extrafahrten von der ganzen Schweiz nach Basel. Durch das dichte Angebot sollen die Besuchenden der Events pünktlich an den Orten eintreffen. Nach dem Ende der Veranstaltungen sollen bis spät in die Nacht Shuttlezüge und S-Bahnen zum Bahnhof Basel SBB mit Anschluss an Züge in Richtung Olten, Zürich, Bern und Luzern verkehren. Auch für die Heimfahrt ins grenznahe Ausland sollen ÖV-Verbindungen angeboten werden.

Wer in Basel übernachtet, erhält die BaselCard, mit welcher man gratis mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Basel fahren kann. Innerhalb des Tarifverbundes Nordwestschweiz (TNW), des Regio Verkehrsverbundes Lörrach (RVL) und im Gebiet von Distribus ist die An- und Abreise mit dem öffentlichen Verkehr in den Ticketpreisen für die offiziellen ESC-Veranstaltungen (St. Jakobshalle, Arena plus, EuroClub) inbegriffen. Das Ticket berechtigt am Veranstaltungstag (und bis 5 Uhr am Folgetag) für die Hin-und Rückfahrt zum Veranstaltungsort in der 2. Klasse im Tarifverbund Nordwestschweiz (TNW), im Regio Verkehrsverbund Lörrach (RVL) und auf den Linien von Distribus.

Von Reisen mit dem Auto wird hingegen abgeraten. Die Parkmöglichkeiten sind sehr begrenzt, im Umkreis der Stadt werden aber kostenpflichtige Park&Ride-Parkplätze (P+R) angeboten. Von da aus kann mit Tram und Bus weitergereist werden.

Sie moderieren die Show

Es moderieren Michelle Hunziker, Hazel Brugger und Sandra Studer. Hunziker wird nur den Final moderieren, Brugger und Studer sind auch bei den beiden Halbfinals dabei.

Diese Länder machen mit

Insgesamt nehmen dieses Jahr 37 Länder am ESC teil. Ende Januar wurde in Basel live ausgelost, welche Länder in welchem Halbfinale antreten. Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien sowie die Titelverteidigerin Schweiz sind automatisch beim Finale dabei.

Das ist das Begleitprogramm

Für die Besucher sowie die angereisten Fans und die Bevölkerung gibt es in ganz Basel ein umfangreiches Begleitprogramm. Dazu gehören das Eurovision Village mit Public Viewing, Food-Ständen und Musikprogramm sowie der EuroClub für Partygäste in der Messe Basel.

In der Steinenvorstadt gibt es die Eurovision Street, beim Kleinbasler Rheinufer sowie dem Barfüsserplatz gibt es zudem weitere Angebote.

Die verschiedenen Veranstaltungen in Basel. Bild: basel.com

Eurovision Village

Beim Eurovision Village moderieren Tanja Dankner, Odette Hella’Grand und Joël von Mutzenbecher.

Tanja Dankner, Odette Hella’Grand und Joël von Mutzenbecher führen durch das Programm. Bild: eurovision-basel.ch/eurovision-village

Auftreten werden ehemalige Schweizer ESC-Stars wie Remo Forrer, Luca Hänni, Timebelle, Sinplus und Anna Rossinelli. Dazu gesellen sich internationale Acts wie ESC-Siegerin 2014 für Österreich Conchita Wurst, Michael Schulte & Band sowie 90er-Legenden Rednex und SNAP!. Besuchen könnten das Village auch diesjährige ESC-Delegationen. Weitere Programmpunkte sind ABBA Gold – The Concert Show, lokale Chöre, Musikgruppen und DJs.

EuroClub und EuroCafé

Der EuroClub, der Platz für rund 3000 Gäste bietet, ist täglich ab 23 Uhr geöffnet. Tickets gibt es hier.

Das EuroCafé ist jeden Tag ab 16 Uhr geöffnet. Anzutreffen sind dort Fans, Einheimische und Delegationen.

Längere Öffnungszeiten

Für Gastronomie-Betriebe gibt es zusätzliche Öffnungszeiten. Zudem gibt es auch einen Sonntagsverkauf am 11. Mai.

Während des ESC dürfen Restaurants und Bars im Innenbereich durchgehend geöffnet bleiben. Im Aussenbereich gelten verlängerte Öffnungszeiten: