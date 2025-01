Überlebende des Hamas-Massakers repräsentiert Israel am ESC in Basel

Israel schickt Yuval Raphael, eine Überlebende des Hamas-Massakers, als Vertreterin zum ESC nach Basel.

Israel schickt Yuval Raphael als Vertreterin zum Eurovision Song Contest (ESC) 2025 nach Basel. Die 24-Jährige hat eine besondere Geschichte: Sie überlebte das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023.

Yuval Raphael hat in Israel einen Castingmarathon gemeistert und fährt nun zum nächsten ESC. Bild: Tal Givoni/Eurovision Song Contest

Am Mittwochabend gewann Raphael die israelische Casting-Show «Hakochav Haba» (Aufsteigender Stern) und sicherte sich damit das Ticket zum ESC. Der Song, den sie in der Schweiz präsentieren wird, steht bisher nicht fest und solle in einigen Wochen verkündet werden, teilte das Team des ESC in einer Mitteilung mit.

«Ich kann nicht beschreiben, wie aufgeregt und bereit ich bin. Danke, dass Sie mir diese grosse Ehre erweisen und mir vertrauen, mein Land auf der grossen Eurovision-Bühne in der Schweiz zu vertreten», wird die Sängerin auf der ESC-Webseite zitiert.

«Musik ist ein starker Bestandteil meines Heilungsprozesses»

Raphael war beim Nova-Musikfestival im Süden Israels, als Hamas-Terroristen angriffen und zahlreiche Menschen töteten. 43 Menschen wurden von den Terroristen in den Gazastreifen verschleppt worden.

Raphael überlebte den Angriff, indem sie sich in einem Luftschutzbunker unter Leichen versteckte. Mehrere Terroristen drangen laut einem Bericht der «Times of Israel» in den Schutzraum ein und eröffneten das Feuer. Nach acht Stunden des Grauens sei Raphael von israelischen Truppen gerettet worden. Von über 40 Menschen in dem Schutzraum überlebten demnach nur elf.

«Musik ist ein starker Bestandteil meines Heilungsprozesses», wurde sie nach ihrem Sieg bei der Castingshow von der «Time of Israel» zitiert. Seit der Hamas-Attacke hat Raphael immer wieder öffentlich über ihre Erfahrungen gesprochen, unter anderem vor dem UN-Menschenrechtsrat.

Raphael arbeitet erst seit einem Jahr an ihrer professionellen Gesangskarriere. Nun hat sie die Chance, am grössten Musikwettbewerb der Welt teilzunehmen. Beim ESC wolle sie Israel aus einer Position der Stärke in Europa vertreten, sagte sie. Der ESC findet vom 10. bis 17. Mai in der St. Jakobshalle in Basel statt. Im vergangenen Jahr hatte das Spektakel in Malmö in Schweden stattgefunden. Der Künstler Nemo aus der Schweiz gewann den Titel mit seinem Lied «The Code».

