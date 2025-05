ESC

Basel eröffnet mit Eurovision Village Begleitprogramm zum ESC

Einen Tag vor dem Start des Eurovision Song Contest (ESC) ist am Samstagmittag in Basel mit dem Eurovision Village das Begleitprogramm eröffnet worden. Der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer schnitt das Eröffnungsband durch.

Der Basler Regierungspräsident Conradin Cramer neben ESC-Maskottchen Lumo. Bild: keystone

Anwesend war unter anderem auch das ESC-Maskottchen Lumo. «Das wird grandios», sagte Cramer. Es sei grossartig, was hier alles stattfinden werde.

Das einwöchige Festival findet in der Halle 1 der Messe Basel statt. Im Eurovison Village stehen Public Viewings, Konzerte und Partys auf dem Programm. Und mitten im Village ist eine 32 Meter lange «Lovecloud» aus Ballons zu sehen, die sich durch Projektionen in ein Kunstwerk verwandelt.

Insgesamt sind 40 Bühnenauftritte vorgesehen. So treten Remo Forrer, Anna Rossinelli, Luca Hänni auf, ebenso der deutsche Musiker Michael Schulte oder der österreichische ESC-Star Conchita Wurst. Aber auch aktuelle ESC-Delegationen werden auf der Bühne zu sehen sein.

Der Eintritt in die Eurovision Village ist frei, es gibt jedoch Einlasskontrollen – und das Tragen von Taschen ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.

Zehn Bühnen für die Strassenmusik

Ebenfalls am Samstag starteten in Basel die Konzerte auf dem Eurovision Square auf dem Barfüsserplatz und auf den zehn Strassenmusik-Bühnen der Stadt. In der Eventhalle der Messe geht zudem der kostenpflichtige Euro Club über die Bühne. Im Euro Club treten ebenfalls ehemalige ESC-Acts auf.

Darüber hinaus ist während der ESC-Woche die begehbare Klanginstallation «Lightning Symphony» der Künstlerin Claudia Comte auf dem Messeplatz. Es handelt sich um eine 52 Meter lange, aufblasbare Skulptur.

Der ESC wird am Sonntag mit einer grossen Parade der 37 Delegationen durch die Innenstadt eröffnet. Das Finale findet am 17. Mai statt. (dab/sda)