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Aargauer Landammann Stephan Attiger tritt Ende 2026 zurück

Stephan Attiger, Aargauer Regierungsrat, spricht zu den Medien nach der Medienkonferenz, an der VertreterInnen von Nagra, (Nationale Genossenschaft fuer die Lagerung radioaktiver Abfaelle), Bundesamt ...
Stephan Attiger tritt zurück.Bild: KEYSTONE

Aargauer Landammann Stephan Attiger tritt Ende 2026 zurück

Der Aargauer Landammann Stephan Attiger (FDP) scheidet per Ende Dezember 2026 aus dem Regierungsrat aus. Dies hat er an der Regierungsratssitzung vom Mittwoch bekannt gegeben.
06.05.2026, 15:2706.05.2026, 15:30

Nach über 13 Jahren als Regierungsrat möchte er sich einer neuen Herausforderung stellen, wie Attiger in einer Medienmitteilung der Staatskanzlei Aargau vom Mittwoch zitiert wird.

Er strebe einen Wechsel in die Privatwirtschaft an. «Ich habe einige Ideen für meine zukünftigen Tätigkeiten – im operativen wie auch im strategischen Bereich. Ich werde dies in den nächsten Monaten konkretisieren.»

Attiger führt seit 1. April 2013 das Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU). In seiner ersten Legislatur wurde laut Medienmitteilung der Richtplan mit der Umsetzung der bundesrechtlichen Vorgaben zu begrenzten Siedlungsgebieten überarbeitet.

Weitere Meilensteine mit nationaler Ausstrahlung habe Attiger in der Energiepolitik, zuletzt mit der Anpassung der Energiestrategie Aargau, gesetzt. In seiner Amtszeit sei erstmalig eine umfassende Umweltstrategie erarbeitet worden, heisst es weiter.

Attiger war dreimal Landammann

Zusätzlich zum Departement Bau, Verkehr und Umwelt leitete Attiger im Jahr 2019 interimistisch auch das Departement Gesundheit und Soziales. Neben dem aktuellen Landammann-Jahr hatte Attiger den Regierungsvorsitz bereits in den Jahren 2017 und 2021. (sda)

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