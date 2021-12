Man komme aber nicht nur wegen des Trainings ins Fitness: «Neben der persönlichen Beratung und Betreuung kommen die Leute auch, um mit Freunden zu trainieren oder neue Menschen kennenzulernen. Das kann ein Hometrainer im privaten Keller nicht bieten», so Bussmann.

Bussmann sagt aber auch, dass er nicht glaube, dass die Clever-Fit-Kundschaft in Zukunft nur noch zu Hause schwitzen werde. «Wir haben im Rahmen von Marktforschungsstudien registriert, dass die Sportgerätehersteller seit Beginn der Pandemie einen Höhenflug erleben. Das mögen wir ihnen von Herzen gönnen.»

Ähnliches ist auch von Clever Fit, einer Franchise-Fitnesskette mit 16 Studios in der Schweiz, zu vernehmen. Neuaboverkäufe hätten ab- und Kündigungen zugenommen, erzählt CEO Beat Bussmann. Und auch in den kommenden, eigentlich umsatzstärksten Monaten rechne man nicht mit einer starken Zunahme der Aboverkäufe.

Die Geräte-Händler reiben sich ob der ungebrochenen Beliebtheit die Hände. Was aber bedeutet dieser Boom für die Fitnesszentren? Richten sich nun alle zu Hause den persönlichen Gymbereich ein?

«Zwischen Januar und November haben wir 20 Prozent mehr Fitnessgeräte verkauft als im gleichen Zeitraum 2020», sagt Galaxus-Pressesprecher Alex Hämmerli. Am stärksten sei das Wachstum bei grösseren Fitnessgeräten: «Wir verkaufen dieses Jahr zum Beispiel 120 Prozent mehr Laufbänder, 110 Prozent mehr Hantelständer und 50 Prozent mehr Kraftstationen», so Hämmerli und ergänzt: «In Stückzahlen gemessen sind kleinere Produkte wie Fitnessbänder, Yogamatten oder Hanteln bei unserer Kundschaft aber immer noch gefragter als grosse Geräte.»

