120 Personen kämpfen um Titel des besten Fondue-Kochs der Welt

Die Rolex im Transfer-Juwelierladen: Mehr als eine halbe Million für Ivars Punnenovs?

Die Mannschaft ist wichtiger als der wichtigste Einzelspieler: Die SCL Tigers haben diese Banalität zur Perfektion entwickelt. Und doch sind auch sie von einem Einzelspieler abhängig. Von Ivars Punnenovs.

Fünf Siege in Serie. Fünf Gegentore in fünf Spielen: 1:0 in Fribourg. 3:2 n.P. gegen Biel. 4:1 gegen die Lakers. 3:1 gegen den SCB und 2:1 in Lugano. Die Siege gegen den SCB und in Lugano haben die Emmentaler gar ohne ihren Verteidigungsminister (Andrea Glauser) und ohne ihren offensiven Leitwolf (Chris DiDomenico) erarbeitet.

Wenn je der Beweis erbracht worden ist, dass die Mannschaft wichtiger ist als der wichtigste Einzelspieler – hier ist er. Kommt dazu: Gegen den SCB trafen dreimal die …