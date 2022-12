Die Uber-Daten zeigen: Diese Stadt ist die Schweizer Junkfood-Hochburg

Wenn es um geliefertes Essen geht, haben die Schweizer es gerne ungesund und langweilig. Es gibt jedoch grosse regionale Unterschiede.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Alberto Silini / watson.ch/fr

Wo isst man am gesündesten? In welcher Stadt bestellen die Menschen am meisten Süssigkeiten? Und an welches ist der beliebteste Tag, um sich eine Pizza zu bestellen? Der Uber-Jahresrückblick für die Schweiz 2022, den uns das kalifornische Unternehmen zur Verfügung gestellt hat, liefert Antworten auf diese und weitere essenzielle Fragen.

Beginnen wir mit den Basics: dem Lieblingsgericht der Schweizer Uber-Nutzer. Auf seiner App wirbt das Unternehmen mit der grossen Vielfalt an Gerichten: 2022 gab es 140 verschiedene Essens-Kategorien. Und trotzdem war das meist bestellte Essen …

Burger mit Pommes Frittes! Bild: Shutterstock

Das ist «bei Weitem keine Überraschung», wie Uber kommentiert. Das Bestellvolumen für Burger sei am Sonntagabend am höchsten. Der Rest des Podiums wird wie folgt besetzt:

... Asiatisch Italienisch

Auch das beliebteste Getränk dürfte dich nicht überraschen, es ist nämlich …

Coca-Cola! Bild: Shutterstock

Der Lieferdienst stellt aber auch fest, dass nicht alles immer auf das klassische Burger-Pommes-Coci-Trio hinausläuft: An vierter Stelle im Ranking kommen Gerichte, die als «gesund» gekennzeichnet sind. Auch werden vegane Mahlzeiten immer häufiger nachgefragt – im Vergleich zu 2021 rund 30 Prozent mehr.

Cafés, Städte und Pizza

Eine Stadt in der Schweiz sticht heraus, denn dort ist man offenbar besonders gerne gesund. Dafür hat sie sogar den «Healthiest Award», also den Titel für die gesündeste Stadt der Schweiz erhalten. Dabei handelt es sich, wer hätte es gedacht, um …

… ja, um welche Stadt eigentlich? Lausanne Zürich Spreitenbach Basel

Zürich, watson-Heimat und Hipster-Metropole! Bild: Shutterstock

Fun Fact: Die Stadt an der Limmat hat sich noch einen anderen, etwas weniger schmeichelhaften Titel ergattert – den «Most Caffeinated Award». Mit anderen Worten: In Zürich werden am meisten Kaffees bestellt. Auch in der Westschweiz werden fragwürdige Titel abgestaubt: Lausanne erhält den «Biggest Sweet Tooth Award», denn dort wird am meisten Süsses bestellt.

Der grösste Uber-Fan kommt aus der Romandie Wenn es um den eigentlichen Kernbereich von Uber, die Fahrten, geht, punktet wieder die Romandie: Ein Mann aus Lausanne hat Uber dieses Jahr sage und schreibe 849 Mal genutzt – das sind mehr als zwei Fahrten pro Tag.

Und wenn wir schon beim Süssen sind: Das beliebteste Kaffee-Kaltgetränk der Schweiz ist der Iced Caramel Macchiato. Beim Warmen sieht es etwas langweiliger aus – ein ganz normaler Caffé Latte.

Auch sehr beliebt beim Essen ist natürlich die Pizza. Dort beobachtet Uber in der Schweiz einen Trend, der sich global abzeichnet: die Rückkehr zu den Klassikern (oder die abnehmende Kreativität, wie man's nimmt). In Genf, Lausanne, Zürich und Basel steht die Margherita an der Spitze der Rangliste.

Die «Pizzastadt» der Schweiz, also die Stadt, in der die meisten Pizzen ausgeliefert werden, ist jedoch Bern. Laut Uber Eats ein «überraschendes Ergebnis». Und der beliebteste Tag, eine Pizza zu bestellen, ist der Sonntag.

datawrapper/watson

Zum Schluss noch eine kleine Anekdote: Die teuerste Bestellung des Jahres belief sich auf flotte 3657.90 Franken. Das ist das 2,66-fache der durchschnittlichen Nettomiete 2020. Bestellt wurden 114 Artikel. (cpf)