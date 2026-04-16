Ikea lanciert einen Lollipop mit Köttbullar-Geschmack. Bild: ikea

Aprilscherz wird Realität: Ikea lanciert Fleischbällchen-Lollipop

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Bei Ikea gibt es bald Lollipops, die nach Köttbullar schmecken – also nach den typisch schwedischen Fleischbällchen. Das teilte Ikea am Mittwoch auf Social Media mit. Die ungewohnte Süssigkeit wird gemeinsam mit Chupa Chups entwickelt und kommt im Sommer «in limitierter Auflage» auf den Markt, wie das Unternehmen schreibt.

Wie Ikea gegenüber dem «Blick» sagt, sollen insgesamt eine Million dieser Lutscher produziert werden. Auch in der Schweiz soll es einige Exemplare geben. «Wer einen Meatball-Lolli probieren möchte, sollte dem Instagram- und Tiktok-Kanal von Ikea Schweiz folgen, um zu erfahren, wie man eine gratis Kostprobe erhalten kann», so Ikea.

Die Idee eines Köttbullar-Schleckstängels entstand eigentlich als 1.-April-Scherz. Vor rund zwei Wochen postete Ikea auf Social Media diverse Beiträge über die angebliche Lancierung eines solchen Lollis. Diverse Personen zeigten sich von der Idee aber angetan und forderten in den Kommentaren, dass die Süssigkeit tatsächlich auf den Markt gebracht werden soll.

Woraus der Lollipop tatsächlich bestehen wird, ist bislang noch offen. Klar ist aber: Fleisch wird die Süssigkeit nicht beinhalten. «Der Lutscher ist komplett vegan», schreibt Ikea. (dab)