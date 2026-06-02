Franjo von Allmen rockt bei Saison-End-Party seiner Fans die Bühne mit Schlagerstar
Am Samstag feierte der Schweizer Skiprofi und Olympia-Gold-Gewinner Franjo von Allmen mit mit den sogenannten «Franatikern», wie die Mitglieder seines Fanclubs genannt werden, eine Saison-Abschluss-Party. Dabei rockte er auch gleich selbst die Bühne, wie Aufnahmen auf Social Media zeigen:
Von Allmen war zusammen mit der österreichischen Schlagersängerin Melissa Naschenweng auf der Bühne. Die 35-Jährige hatte direkt zuvor noch ein Konzert in Sursee im Kanton Luzern gegeben und ist danach ins Berner Simmental gefahren. Dort fand in von Allmens Heimatort Zweisimmen die Party statt, wo sie einer Instagram-Story zufolge um 1.15 Uhr noch auftrat.
Naschenweng nahm von Allmen dabei direkt mit auf die Bühne. Der Skiprofi bekam eine Akustikgitarre umgehängt und dann performten die beiden Naschenwengs Hit «I steh auf Bergbauernbuam».
Naschenweng als von-Allmen-Orakel
Die österreichische Schlagersängerin und der Schweizer Skiprofi kennen sich nicht erst seit Samstag, sondern haben eine gemeinsame Vorgeschichte. Im Jahr 2025 sorgte Naschenweng bereits für Schlagzeilen, als sie prophezeite, von Allmen würde Abfahrts-Weltmeister – und damit richtig lag. In einer Talkshow im österreichischen «ServusTV» hatten sie danach schon einmal eine Begegnung. (lzo)
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