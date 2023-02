Bund warnt vor Salmonellen in einer Sesampaste

Mehr «Schweiz»

In einer in der Schweiz verkauften Sesampaste sind Salmonellen gefunden worden, bei einer amtlichen Untersuchung, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) am Freitag mitteilte. Es warnt vor dem Verzehr der Paste.

Es handelt sich um die Tahini Sesampaste in der 500-Gramm-Packung der Marke Kahraman, mit der Lot-Nummer T220610. Die vom Rückruf betroffenen Packungen tragen das Mindesthaltbarkeitsdatum 10. Juni 2024. Verkauft wurden sie an verschiedenen Orten.

Verzehren Menschen Salmonellen, können sechs Stunden bis drei Tage später Fieber und Verdauungsbeschwerden auftreten. Wer diese Symptome nach dem Verkehr der von der Salmonellen-Warnung betroffenen Sesampaste verspürt, soll einen Arzt oder eine Ärztin aufsuchen. (sda)