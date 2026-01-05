wechselnd bewölkt-4°
Schweizer Forscher entwickeln neues Rezept für Kassenzettel

05.01.2026, 11:20

Holz statt problematische Chemikalien in Kassenzetteln: Ein Lausanner Forschungsteam hat eine neue Rezeptur für Kassenzettel entwickelt, die ohne die Chemikalien BPA und BPS auskommt.

ARCHIV --- ZUR EIDGENOESSISCHEN ABSTIMMUNG UEBER DEN MEHRWERTSTEUERSATZ IM GASTGEWERBE STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILD ZUR VERFUEGUNG ---Angabe der Mehrwertsteuer MwSt auf der Quittung eines Takeaway ...
Wie die EPFL schreibt, werde seit Langem nach Ersatzstoffen für Substanzen gesucht, die im Kassenzettel enthalten sind. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Wie das Forschungsteam der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne (EPFL) in der Fachzeitschrift «Science Advances» berichtet, basiert die neue Beschichtung auf Lignin, einem Hauptbestandteil von Holz. Toxikologische Tests bestätigten die Sicherheit der eingesetzten Komponenten.

Thermopapier, das für Kassenzettel, Etiketten oder Billette verwendet wird, enthielt über Jahrzehnte BPA oder BPS. Diese Substanzen gelten als hormonell wirksam und können über die Haut in den Körper gelangen. In der Schweiz ist BPA seit Juli 2025 – ebenso wie weitere Bisphenole – in Materialien verboten, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

Aufsichtsbehörden und Hersteller suchen daher seit Langem nach geeigneten Ersatzstoffen, wie die EPFL in einer Mitteilung zur Studie schrieb. Die Entwicklung erwies sich demnach bislang jedoch als schwierig: Eine weniger toxische Alternative muss bei der richtigen Temperatur reagieren, über längere Zeit lagerstabil bleiben, sich gut mit anderen Beschichtungsbestandteilen mischen lassen und zugleich unerwünschte Hintergrundverfärbungen vermeiden. Viele der bislang vorgeschlagenen biobasierten Materialien scheiterten laut der Hochschule an einem oder mehreren dieser Anforderungen.

Die nun vorgestellte Lignin-basierte Beschichtung erfüllt laut der Studie diese Kriterien. Bei Erwärmung entstehen klare Druckbilder mit einer Farbdichte, die den Anforderungen kommerziellen Thermopapiers entspricht. Die Beschichtungen blieben über Monate stabil, und gedruckte Logos waren selbst nach einem Jahr noch gut lesbar. (sda)

Unkraut vernichten mit Leitungswasser statt Chemie
Video: srf
