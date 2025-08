Verkehr staut sich auf elf Kilometern vor Gotthard-Nordportal

Vor dem Gotthard-Nordportal der Autobahn A2 bei Göschenen UR hat sich am Montagvormittag eine elf Kilometer lange Verkehrskolonne gebildet. Gemäss dem TCS betrug die Wartezeit vor dem Tunnel bis zu einer Stunde und 50 Minuten.

Als Alternativroute wurde die A13 via San-Bernardino-Tunnel empfohlen, wie der Touring Club Schweiz (TCS) am Montag auf seiner Webseite schrieb. In Richtung Norden würden sich bei Airolo TI die Autos auf einer Länge von sechs Kilometern stauen. Das entspreche einem Zeitverlust von bis zu einer Stunde.

Bereits am Sonntag mussten sich Autofahrerinnen und Autofahrer gedulden. Am Nordportal bildete sich laut dem TCS eine Kolonne von zehn Kilometern, ehe sich die Verkehrslage beruhigte. In Richtung Norden staute sich der Verkehr am Sonntag auf bis zu neun Kilometern. (sda)