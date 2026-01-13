Jessica Moretti in Sion, 9. Januar 2026. Keystone

Promo für «The Dictator»: Die Vergangenheit von Jessica Moretti

Die Vergangenheit von Jessica Moretti, der Betreiberin der Bar Le Constellation in Crans-Montana, birgt einige Überraschungen.

Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!

Mehr «Schweiz»

Am 1. Januar erschüttert ein Drama die Schweiz. Die Bar Le Constellation gerät in Brand, es gibt Dutzende Opfer. Die Ermittlungen laufen weiter, der Besitzer, Jacques Moretti, kommt in Untersuchungshaft. Gleichzeitig tauchen in der Presse immer mehr Informationen über ihn und seine Vergangenheit auf.

Jessica Moretti weniger im Rampenlicht, obwohl auch sie – wie ihr Mann – der «fahrlässigen Tötung, fahrlässigen Körperverletzung und fahrlässigen Brandverursachung» verdächtigt wird. Dabei äussert sie sich in den Medien offen und ohne ihr Gesicht zu verbergen. Nun tauchen nach und nach erste Informationen über sie auf.

Jessica Anne Jeanne Maric Moretti wurde 1985 auf Korsika geboren, als Tochter eines Feuerwehrmanns. Offiziell ist sie die Geschäftspartnerin ihres Mannes und führt drei Lokale: Le Constellation, Le Senso in Crans-Montana sowie Le Vieux Chalet in Lens VS.

Wie ihr Mann ist auch sie Französin und stammt aus Korsika. Sie sei an der Côte d’Azur aufgewachsen und habe dort einen Teil ihres Lebens verbracht, schreibt die Tageszeitung Nice-Matin. Nach der wissenschaftlichen französischen Matura (bac S), die sie 2004 in Antibes machte, studierte sie an der International University of Monaco. Danach erwarb sie einen Master an der University of Glamorgan in Wales, bevor sie laut Il Corriere del Giorno einen weiteren Studiengang an der Montpellier Business School absolvierte.

Zusammenarbeit mit Sacha Baron Cohen

Bevor Jessica Moretti Korsika verliess und sich im Wallis niederliess, arbeitete sie auch als Schauspielerin und Model.

2012 war sie laut Paris Match an der Croisette in Cannes an der Seite von Sacha Baron Cohen zu sehen, als sie den Film «The Dictator» bewarben. Das war drei Jahre, bevor sie nach Crans-Montana kam.

Jessica Moretti (r.) mit Sacha Baron Cohen. Image: www.imago-images.de

Jessica Moretti war Teil der Promotion des Films «The Dictator». Image: www.imago-images.de

Sie ist ausserdem 2013 im Fernsehen aufgetreten, in einer Folge der Serie «Petits secrets entre voisins», wie auf ihrer IMDb-Seite zu sehen ist.

Jessica Moretti spielte 2013 in «Petits secrets entre voisins» des französischen Senders TF1 mit. Image: dr

Jessica Moretti war eine Schauspielerin in Ausbildung – so stand es zumindest in ihrem inzwischen gelöschten LinkedIn-Profil. Demnach soll sie von 2012 bis 2013 die renommierten Cours Florent besucht haben. Anschliessend habe sie von 2013 bis 2015 eine weitere Schauspielschule besucht, ebenfalls in Paris.

Jessica Moretti ist derzeit auf freiem Fuss. Die Justiz stuft ihr Fluchtrisiko als gering ein – auch, weil sie drei Kinder hat, darunter zwei Kleinkinder.

(rbu/hun)