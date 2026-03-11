wechselnd bewölkt15°
DE | FR
burger
Schweiz
Fribourg

Kerzers: Das ist über den mutmasslichen Täter bekannt

epa12811632 (L-R) Philippe Allain, Commander of the Fribourg Cantonal Police; Raphael Bourquin, Attorney General of the Canton of Fribourg; Romain Collaud, Member of the Fribourg Council of State; Phi ...
An der Pressekonferenz hat die Polizei noch nicht viel Details zum mutmasslichen Täter bekannt gegeben.Bild: keystone

Das ist bis jetzt über den verstorbenen mutmasslichen Täter von Kerzers bekannt

11.03.2026, 14:5211.03.2026, 14:57

Noch weiss man nicht viel über den verstorbenen mutmasslichen Täter von Kerzers. Die Behörden wollen erst die Angehörigen der Opfer informieren, bevor weitere Informationen zum mutmasslichen Täter publik gemacht werden.

Bis jetzt hat die Polizei lediglich bekannt gegeben, dass der mutmassliche Täter «vermutlich Schweizer» und im Kanton Bern wohnhaft war. Er sei demnach «psychisch instabil» gewesen, habe als vermisst gegolten und sei etwa 60 Jahre alt gewesen, wie der Freiburger Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin vor den Medien bekanntgab.

An der Pressekonferenz wurde der mutmassliche Täter mehrmals als eine Person beschrieben, die am Rande der Gesellschaft gelebt habe. Zur Nationalität der Verstorbenen machte die Kantonspolizei Freiburg am Mittwochnachmittag zunächst keine Angaben. Hierzu müsse zuerst die formelle Identifikation abgewartet werden. (ome/sda)

Diese Story wird laufend aktualisiert

Mehr zu Kerzers:

Liveticker
Neue Erkenntnisse zum Brand in Kerzers: Mutmasslicher Täter galt als vermisst
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Postauto-Brand in Kerzers FR
1 / 14
Postauto-Brand in Kerzers FR

Am Mittwochmittag informierten die Behörden über den Postauto-Brand in Kerzers FR.
quelle: keystone / cyril zingaro
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Augenzeugin Alessia Kerzers
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Jetzt ist es definitiv: Roger Elsener wird neuer SRF-Direktor
Roger Elsener wird neuer Direktor von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Der 47-jährige Medienmanager tritt die Nachfolge von Nathalie Wappler an, die im vergangenen September ihren Rücktritt bekanntgegeben hat. Gleichzeitig wählte der Verwaltungsrat der SRG Nicolas Pernet und Moritz Stadler zu Direktoren der neuen Bereiche Angebot und Operationen.
Zur Story