An der Pressekonferenz hat die Polizei noch nicht viel Details zum mutmasslichen Täter bekannt gegeben. Bild: keystone

Das ist bis jetzt über den verstorbenen mutmasslichen Täter von Kerzers bekannt

Noch weiss man nicht viel über den verstorbenen mutmasslichen Täter von Kerzers. Die Behörden wollen erst die Angehörigen der Opfer informieren, bevor weitere Informationen zum mutmasslichen Täter publik gemacht werden.

Bis jetzt hat die Polizei lediglich bekannt gegeben, dass der mutmassliche Täter «vermutlich Schweizer» und im Kanton Bern wohnhaft war. Er sei demnach «psychisch instabil» gewesen, habe als vermisst gegolten und sei etwa 60 Jahre alt gewesen, wie der Freiburger Generalstaatsanwalt Raphaël Bourquin vor den Medien bekanntgab.

An der Pressekonferenz wurde der mutmassliche Täter mehrmals als eine Person beschrieben, die am Rande der Gesellschaft gelebt habe. Zur Nationalität der Verstorbenen machte die Kantonspolizei Freiburg am Mittwochnachmittag zunächst keine Angaben. Hierzu müsse zuerst die formelle Identifikation abgewartet werden. (ome/sda)

Diese Story wird laufend aktualisiert